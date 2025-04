Feyenoord-fans zorgen voor zeer opvallend beeld tegen AZ

Een opvallend beeld tijdens de competitiewedstrijd tussen AZ en Feyenoord. Supporters van Feyenoord namen pas in de twaalfde minuut plaats op de tribune.

De fans hadden zich voor de wedstrijd verzameld voor de trap die leidt naar het uitvak in het AFAS Stadion. Ze wilden nog niet naar boven gaan. Dat gebeurde pas in de twaalfde minuut van de wedstrijd.

“De supporters van Feyenoord staan al een tijdje in de gracht en klimmen nu de tribune weer op”, zei commentator Michiel Teeling van ESPN. “Het is een protestactie van de Feyenoord-aanhang tegen de strenge maatregelen die er zijn rondom zo’n uitwedstrijd.”

Feyenoord weet zijn uitwedstrijden steevast uit te verkopen. De Rotterdammers hebben volgens de meest recente cijfers van AwayDays NL dit seizoen een bezettingsgraad van honderd procent in uitduels, evenals Ajax, FC Twente, PSV en NAC Breda.

