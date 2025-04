Boskamp zet vraagtekens bij Feyenoord-target: 'Van mij mag hij komen, maar...'

Jan Boskamp zet in de podcast Boskamp en Kleine Gijp zijn vraagtekens bij de interesse van Feyenoord in . Hoewel Boskamp ziet dat de smaakmaker van FC Groningen wel degelijk over grote kwaliteiten beschikt, denkt het clubicoon van de Rotterdammers dat het elftal van Robin van Persie meer gebaat is bij de komst van een middenvelder met scorend vermogen, zoals bijvoorbeeld .

Valente (21) heeft zich dit seizoen in de kijker van zowel Feyenoord als Ajax gespeeld. De geboren Groninger onthulde vorige week dat hij na afloop van de verloren inhaalwedstrijd in De Kuip (4-1) met zowel spelers als stafleden van de Rotterdammers heeft gesproken. Onder meer Pierre van Hooijdonk ('hij heeft alles wat een moderne middenvelder moet hebben') en Willem van Hanegem ('lekkere voetballer en hij loopt zich ook nog eens de zenuwen') zien de middenvelder dolgraag naar Feyenoord komen. Ook Boskamp blijkt hem hoog te hebben zitten: "Als Valente de bal heeft, is hij echt goed", merkt het Feyenoord-icoon op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay ziet opvallende ontwikkeling bij Van Persie: 'Jij gelooft me niet, maar...'

Toch ziet Boskamp nog een groot verbeterpunt voor de smaakmaker van FC Groningen: "Nu moet hij bij balverlies ook wat beter in de duels worden. Want echte tienen, die zijn er steeds minder. Dus daarom moet je ook het vuile werk doen.” Nicky van der Gijp stipt aan dat Valente bij FC Groningen een 'vrije rol' krijgt op een viermansmiddenveld, terwijl Feyenoord ook onder Van Persie juist met drie middenvelders speelt. De zoon van René van der Gijp vraagt Boskamp dan ook hoe Feyenoord Valente in zou kunnen passen. Boskamp heeft daar niet direct een antwoord op, en zegt: "Van mij mag hij komen, maar we hebben al een man of twintig op het middenveld."

LEES OOK: 'Afleidingsmanoeuvre van Robin van Persie is leuk geprobeerd, maar niet steekhoudend'

Boskamp maakte zich de voorbije periode regelmatig hard voor de komst van Eredivisie-topscorer Sem Steijn naar Feyenoord. Daar blijkt hij nog altijd achter te staan: "Voor middenvelders die topscorer van de Nederlandse competitie kunnen worden, moet je anders heel ver zoeken." Als Feyenoord zou moeten kiezen tussen Steijn en Valente, dan zou Boskamp het wel weten: "Ik zou ze natuurlijk het liefst allebei nemen, maar als ik moest kiezen, zou ik voor scorend vermogen en dus voor Steijn gaan. Op het middenveld scoren ‘we’ niet zoveel."

Welke middenvelder zou jij naar Feyenoord halen? Laden... 19.2% Sem Steijn 11.5% Luciano Valente 50% Sem Steijn én Luciano Valente 19.2% Geen van beiden 26 stemmen

