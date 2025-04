Valente onthult gesprek met Nederlandse topclub: 'Gaat wel ergens over'

FC Groningen-middenvelder heeft na de wedstrijd tegen Feyenoord (4-1) een gesprek gehad met de technische staf van de Rotterdamse club. Dat onthult de 21-jarige middenvelder in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Zelf heeft Valente geen enkele twijfel over het feit of hij zichzelf al bij een Nederlandse topclub ziet spelen.

Valente is dit seizoen een van de smaakmakers van FC Groningen. De aanvallende middenvelder annex linksbuiten van de Trots van het Noorden was in 27 competitiewedstrijden goed voor twee doelpunten en vijf assists. Daarmee heeft de rechtsbenige Valente een belangrijke bijdrage aan de knappe tiende plaats van FC Groningen. Bovendien mogen de manschappen van Lukkien nog hopen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Afgelopen week kende FC Groningen een 'Engelse week' met midweeks een duel met Feyenoord en afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen PSV. Ondanks de nederlagen kwam Valente goed voor de dag in beide duels. "Ik moet zeggen, het was wel even schakelen, zoveel wedstrijden in korte tijd. Dat ben ik niet gewend. Ik merkte het wel tegen PSV in de laatste twintig minuten. Toen was de tank aardig leeg", erkent de 1,89 meter lange Valente tegenover het Dagblad van het Noorden.

Valente zelf wordt steeds meer onderwerp van gesprek. Zo zien Pierre van Hooijdonk en Willem van Hanegem de aanvaller annex middenvelder graag bij Feyenoord spelen. Van Hooijdonk prefereert Valente zelfs boven Sem Steijn, die topscorer van de Eredivisie is met 23 doelpunten.

Valente ziet zichzelf al bij een topclub spelen.

Zelf ziet Valente zich op termijn wel bij een Nederlandse topclub spelen. "Ik heb daar geen enkele twijfel over", is hij zelfverzekerd. "Het is mijn doel om daar ooit te spelen en ik zie dat zeker zitten. Na de wedstrijd in De Kuip kwamen er ook spelers en stafleden van Feyenoord naar me toe en dan gaat het wel ergens over. Ik ga niet precies zeggen wat er dan wordt besproken, maar het zijn wel mooie dingen. Ik word er wel blij van." Valente heeft bij FC Groningen nog een contract tot medio 2028.

