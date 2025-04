Van Hooijdonk ziet perfecte middenvelder voor Feyenoord: 'Eerder dan Sem Steijn'

Pierre van Hooijdonk ziet in de ideale middenvelder voor Feyenoord. Dat laat de analist weten bij Studio Voetbal. Hoewel het 21-jarige talent nog veel te verbeteren heeft, is Valente volgens Van Hooijdonk ‘een middenvelder die alles heeft wat een moderne middenvelder zou moeten hebben’.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Ibrahim Afellay tijdens Studio Voetbal naar Valente, die zich zaterdagavond goed presenteerde in de wedstrijd van FC Groningen tegen PSV (1-3). Afellay is lovend over Valente: “Je ziet gewoon aan die speler, in zijn aanname en zijn manier van bewegen: dat is gewoon een hele goede speler.”

Van Ramshorst wil weten of de geboren Groninger niet meer te behouden is voor de trots van het noorden. Afellay ziet dat inderdaad niet gebeuren: “Absoluut. Dit zijn jonge jongens die alleen maar nog beter kunnen worden. Op het moment dat hij zometeen met nog betere spelers gaat spelen en de trainingsintensiteit wordt hoger, dan gaat hij daar in mee. Hij speelt ook inmiddels bij Jong Oranje.”

Van Hooijdonk haakt in: “Dit vind ik nou echt een voetballer - als je het nou over Feyenoord hebt - een middenvelder die alles heeft wat een moderne middenvelder zou moeten hebben, dan is het Valente.” Van Hooijdonk geeft wel aan dat Valente nog een hoop te verbeteren heeft. Enigszins verbaasd vraagt Van Ramshorst: “Zou je hem eerder halen dan Sem Steijn dan, voor Feyenoord?” De oud-spits van de Rotterdammers antwoordt enthousiast: “Ja, er zit veel meer dynamiek in.” NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg grapt: “Hij is ook iets goedkoper denk ik.” “Ja dat denk ik ook”, zegt Van Hooijdonk met een glimlach.

