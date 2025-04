Van Hanegem glashelder: 'Ik zou het toejuichen als Feyenoord hem zou halen'

Willem van Hanegem is ervan overtuigd dat Feyenoord nog altijd over PSV heen kan wippen en daarmee tweede wordt in de Eredivisie. Al moet de ploeg van Robin van Persie daar volgens het clubicoon wel beter voor gaan spelen. Daarnaast heeft Van Hanegem nog transferadvies voor de technische leiding van Feyenoord, want hij is lovend over FC Groningen-middenvelder .

Het vertrouwen van Van Hanegem in de tweede plaats voor Feyenoord komt voort uit de uitspraken van Luuk de Jong na de 1-3 overwinning van PSV op bezoek bij FC Groningen. "Ik hoorde hem zeggen dat PSV alweer een tijdje best geod speelt", begint Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Ja, Ajax thuis was vorige week niets geworden, maar dat was toch meer een incident, vond De Jong. Ajax was gewoon een wedstrijd op zich, die kon je verliezen."

Van Hanegem wist niet wat hij hoorde met die uitspraak van De Jong. "Toen ik dat voorbij zag komen, dacht ik dat de strijd om plek 2 echt nog spannend kan gaan worden. Want juist bij PSV zullen ze toch wel een keer voorzichtig worden met dingen afdoen als incidentjes. Dat doen ze het hele seizoen al en je ziet wat het heeft opgeleverd", vervolgt hij. "Ik snap ook wel dat De Jong niet kan vertellen dat het allemaal nog steeds maar de vraag is naar welke kant het kwartje rolt bij PSV. Maar dat het lek eigenlijk wel boven is in Eindhoven, is het andere uiterste."

In de ogen van Van Hanegem heeft Feyenoord dan ook 'volop kansen' om PSV voorbij te gaan op de ranglijst, maar dat moet er wel beter worden gespeeld. "Ja, tegen FC Twente speelden ze sterk maar toen lagen er binnen een kwartier drie ballen in. Zo’n partij speel je natuurlijk niet vaak", erkent de oud-middenvelder. "Go Ahead Eagles voetbalde beter dan Feyenoord, midweeks heeft FC Groningen na rust Feyenoord een halfuur achter de bal aan laten lopen en AZ was ook niet minder."

Feyenoord moet Valente halen volgens Van Hanegem

Midweeks was Van Hanegem bij het duel tussen Feyenoord en FC Groningen onder de indruk van een speler van de tegenstander. Het clubicoon maant Feyenoord dan ook tot actie. "Ik zou trouwens toejuichen als Feyenoord die Luciano Valente zou proberen te halen. Lekkere voetballer en hij loopt zich ook nog eens de zenuwen", erkent Van Hanegem. Feyenoord-verdediger Dávid Hancko was ook al lyrisch over de fysiek sterke middenvelder van FC Groningen.

