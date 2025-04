Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft duidelijke mening over afgekeurde Feyenoord-treffer

Bas Nijhuis had de treffer van Júlian Carranza bij het duel tussen AZ en Feyenoord nooit afgekeurd. De Argentijnse spits van de Rotterdammers leek de topper in Alkmaar zo'n tien minuten voor tijd te beslissen, maar op advies van VAR Ingmar Oostrom zette scheidsrechter Jeroen Manschot een streep door de treffer.

Feyenoord kwam na 32 minuten op een 0-1 voorsprong door een eigen treffer van AZ-middenvelder Zico Buurmeestester. Diep in de tweede helft zag de ploeg van Robin van Persie een doelpunt van Julian Carranza afgekeurd worden. De Argentijnse spits zette Bruno Martins Indi opzij met een licht duwtje en verschalkte daarna keeper Jeroen Zoet. Ondanks protest van AZ zag arbiter Manschot aanvankelijk geen reden om de treffer af te keuren. Zijn videoscheidsrechter Oostrom riep hem echter naar de kant om de beelden te bekijken. Manschot besloot uiteindelijk om het doelpunt af te keuren in de 83ste minuut, tot groot ongeloof van Feyenoord.

"Als je dit zo ziet... De scheidsrechter, Jeroen Manschot, die deze wedstrijd prima was, staat er echt heel goed bij", aldus Nijhuis bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. ""Dit is wel gewoon voetbal. Dit gebeurt heel veel in een wedstrijd, dit soort duels. Als een scheidsrechter zo dichtbij staat, vind ik dat je hier als VAR bij weg moet blijven. Is dit nou heel overduidelijk een fout? Praat heel de wereld hier schande van als je hier niet voor fluit? Ik denk het niet."

"Jeroen floot goed. Hij heeft het heel goed beoordeeld", benadrukt Nijhuis, die zelf de leidsman was bij de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (1-3). "Maar ik snap ook de scheidsrechter nog wel. Ik heb zelf ook weleens situaties gehad dat je dat beeld krijgt, en dan ga je zelf ook denken: misschien ga ik er toch wel in mee. Maar het mooiste zou zijn als hij had gezegd: nee, ik ga er niet in mee."

Het afkeuren van de treffer van Carranza had uiteindelijk geen gevolgen voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen met 0-1 van AZ en hebben de Alkmaarders daarmee de definitieve genadeklap toegediend in de strijd om de derde plaats. FC Utrecht, de andere concurrent, kan zondagmiddag bij een overwinning op Go Ahead Eagles Feyenoord wel weer naderen tot op twee punten.

Bas Nijhuis vindt dat de VAR weg had moeten blijven bij de goal van Julián Carranza 🤔



"Dit is wel gewoon voetbal..."#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025

