Feyenoord gaat flinke zak geld binnenhalen: 'Te Kloese zestig miljoen euro cashen'

Feyenoord kan komende zomer mogelijk al flinke bedragen gaan ontvangen voor en , stelt Hans Kraay junior in zijn column in Voetbal International. De analist denkt dat het duo de club uiteindelijk zo'n zestig miljoen euro gaat opleveren.

De Rotterdammers hebben zich de laatste weken naar de derde plek van de Eredivisie gevoetbald en mogelijk zit er nog meer in het vat. Nummer twee PSV staat slechts vijf punten voor op de ploeg van Robin van Persie, en de twee topclubs treffen elkaar nog op 11 mei, in De Kuip.

Afgelopen weekend boekte Feyenoord al een heel belangrijk resultaat, door in Alkmaar met 0-1 van AZ te winnen. Kraay junior noemt het een 'stiekeme en lelijke overwinning', die een nieuwe visie van Van Persie onderstreept. Toch kon de journalist wel ergens flink van genieten. "Van de Tackle van de Maand van Hancko op Ernest Poku. Wát een ingreep. Hancko speelde fantastisch naast Trauner, die twee zijn zó ingespeeld." Mogelijk vertrekt het duo komende zomer uit Rotterdam, weet Hansie Hansie. "Ik wil daarom de Feyenoord-supporters adviseren er nog zeven wedstrijden van te genieten. Dat geldt ook voor Igor Paixão, die vorige week woensdag tegen FC Groningen weer even achteloos een bal de kruising in schoot."

Kraay jr. weet dat er flink veel interesse is voor de twee beste spelers van Feyenoord. "Er zaten zaterdag weer 21 scouts op de tribune in Alkmaar en die kwamen alle 21 niet voor Zico Buurmeester en Peer Koopmeiners, maar wel voor Hancko en Paixão. Dat is aan de ene kant goed nieuws voor directeur Dennis te Kloese, die vermoedelijk wel zo’n zestig miljoen kan gaan cashen voor deze twee spelers, maar tegelijk is het ook a hell of a job om ze te vervangen. Dus Feyenoord-supporters én Robin van Persie: geniet er nog maar eventjes van." Hancko heeft nog een contract tot 2028, terwijl de Braziliaanse linksbuiten een jaar later gratis de deur uit zou kunnen lopen.

Leveren Dávid Hancko en Igor Paixão zestig miljoen op? Laden... 67.6% Ja, misschien wel meer. 21.6% Ja, dat is een redelijke schatting. 10.8% Nee, zoveel krijgt Feyenoord niet. 37 stemmen

