Feyenoord krijgt plots enorm slecht nieuws over transferdoelwit nummer 1

Feyenoord krijgt in de strijd om FC Twente-middenvelder te maken met flink wat concurrentie. De Telegraaf weet namelijk te melden dat ook de Italiaanse topclubs AS Roma en Internazionale serieuze belangstelling hebben in de topscorer van de Eredivisie.

Zaterdag meldden diverse media dat Feyenoord zich officieel heeft gemeld voor Steijn. De Telegraaf sprak van een afkoopsom van tien miljoen euro en voegde eraan toe dat het eerste bod van Feyenoord daaronder ligt. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Steijn van Twente 'de toezegging gehad dat er wordt meegewerkt als er een club komt waar Steijn zelf oren naar zou hebben’, mits een mooie transfersom wordt betaald. Van een harde clausule zou geen sprake zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Premier League-scout weet bij welke club Sem Steijn een standbeeld kan krijgen

Een overgang van Steijn lijkt geen abc'tje te worden, aangezien ook AS Roma en Internazionale wel oren hebben naar de middenvelder van FC Twente. De Hagenaar is met 23 treffers topscorer van de Eredivisie en heeft daarmee indruk gemaakt op de scouts van zowel AS Roma als Internazionale. Laatstgenoemde club is momenteel koploper in de Serie A en staat in de halve finale van de Champions League. Ondanks de Italiaanse interesse schrijft de Telegraaf wel dat dat Feyenoord 'op dit moment de beste papieren heeft om Steijn binnen te halen'.

LEES OOK: 'Vijf Premier League-clubs volgen Sem Steijn, ook interesse uit twee andere topcompetities'

FC Twente reageert op speculaties rondom Steijn

De geruchtenstroom rondom Steijn is ook technisch directeur Arnold Bruggink ter ore gekomen. De directeur van FC Twente wil alleen niet reageren op de geruchten. "Ik doe hier niet aan mee", laat hij weten tegenover De Twentsche Courant Tubantia. Wat er in de afgelopen dagen allemaal gezegd is over de contractsituatie van Steijn zorgde in ieder geval voor verbazing bij Bruggink. "Iedereen schijnt precies te weten hoe het zit, maar het zit heel anders."

Steijn verlengde eind vorig jaar zijn contract bij FC Twente tot medio 2028. De voorbije weken wordt er veelvuldig gespeculeerd over de aanwezigheid van een mogelijke clausule in het nieuwe contract van de 23-jarige topschutter. Zowel FC Twente als Steijn hebben een gelimiteerde transfersom vanaf het begin ontkent. De Enschedese club heeft 'uit respect voor de prestaties van Steijn' wel toegezegd mee te werken aan een transfer. Voorwaarde is wel dat er een bod komt waar iedereen zich in kan vinden. Tubantia schetst het als 'een soort gentlemen's agreement'.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Kenneth Perez vindt het enorm zonde dat Youri Regeer in de winter de overstap heeft gemaakt van FC Twente naar Ajax. 🔗

👉 Joseph Oosting doet een boekje open over voormalig FC Twente-spelers Gijs Smal, Joshua Brenet en Mitchell van Bergen. 🔗

👉 De crisis bereikt een kookpunt bij FC Twente: 'Het elftal straalt niets uit, schrijnend gebrek aan creativiteit." 🔗

👉 'Vijf Premier League-clubs volgen Sem Steijn, ook interesse uit twee andere topcompetities.' 🔗

👉 Younes Taha maakte onlangs na lang blessureleed zijn rentree bij FC Twente. Hij bekroonde die terugkeer op schitterende wijze. 🔗