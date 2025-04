'Vijf Premier League-clubs volgen Sem Steijn, ook interesse uit twee andere topcompetities'

Eredivisie-topscorer staat er goed op in de Premier League. Volgens TBR Football zijn niet minder dan vijf clubs geïnteresseerd in de doelpuntenmachine van FC Twente, die bovendien ook wordt gescout door clubs uit de Duitse Bundesliga en de Franse Ligue 1.

Steijn (23) is bezig aan een bijzonder productief derde seizoen in het shirt van FC Twente. De zoon van Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn stevent ogenschijnlijk onbedreigd af op de topscorerstitel in de Eredivisie, waarin hij tot nu tot 22 keer doel trof. Daarmee heeft hij een flinke voorsprong te pakken op AZ-spits Troy Parrott (veertien goals) en Luuk de Jong (PSV), Dylan Vente (PEC Zwolle) en Igor Paixão (Feyenoord), die allen twaalf keer scoorden.

LEES OOK: Bizar incident tussen FC Twente-middenvelder Steijn en Heracles-supporter

Artikel gaat verder onder video

De enorme productie van Steijn is in Engeland niet onopgemerkt gebleven. TBR schrijft dat Bournemouth, Brentford, Crystal Palace, West Ham United én Wolverhampton Wanderers dit seizoen al voor de aanvallende middenvelder op de tribune hebben gezeten. Daarnaast zouden ook niet bij naam genoemde Duitse en Franse clubs Steijn op de korrel hebben. Geïnteresseerde clubs zullen wel met Twente om tafel moeten om de topscorer los te weken: Steijn verlengde eind vorig jaar zijn contract tot medio 2028, wat de Tukkers een prima uitgangspositie verschaft bij eventuele onderhandelingen.

LEES OOK: Boskamp droomt van Steijn bij Feyenoord en stelt spelersruil voor om prijs te drukken

Vorige maand wist Hans Kraay junior in zijn column in Voetbal International te melden dat Twente bereid zou zijn voor een bedrag 'rond de tien miljoen euro' afscheid te nemen van Steijn. "Ik kan er een miljoen naast zitten, maar ondanks het feit dat Sem Steijn onlangs zijn contract heeft verlengd, en er geen verkoopclausule in staat, heb ik de indruk dat de chique technisch directeuren Arnold Bruggink en Jan Streuer het hem gunnen", aldus Kraay, die daarbij de hoop uitsprak dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese snel zou gaan toeslaan en de topschutter naar De Kuip zou halen.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 In de Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente deed zich een opvallend incident voor. 🔗

👉 Een scout uit de Premier League weet bij welke club Sem Steijn een standbeeld kan krijgen. 🔗

👉 De kritiek op Joseph Oosting neemt toe in Enschede. Veel supporters hopen dat de trainer zijn langste tijd heeft gehad, 🔗

👉 Younes Taha maakte onlangs na lang blessureleed zijn rentree bij FC Twente. Hij bekroonde die terugkeer op schitterende wijze. 🔗