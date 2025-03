FC Twente-rentree op schitterende wijze bekroond: 'Dit was een speciaal moment'

maakte woensdag na lang blessureleed zijn rentree bij FC Twente. De Marokkaanse aanvaller deed dit in de oefenwedstrijd tegen VfL Osnabrück en was direct op fraaie wijze trefzeker. De linkspoot krulde de bal vanaf een meter of zeventien met ontzettend veel gevoel heerlijk in de kruising.

Taha brak medio september zijn scheenbeen en lag er zodoende maandenlang uit. Na iets meer dan uur spelen in het oefentreffen met de clubs uit de Duitse 3. Liga mocht de 22-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspeler onder luid applaus van zijn ploeggenoten het veld betreden. "Dit was een speciaal moment”, vertelt hij op de website van FC Twente. “Hier had ik zo lang naar uitgekeken. Ik voel me goed en ben super blij. Het was de bedoeling dat ik mijn eerste minuten zou maken, dat heeft mooi uitgepakt. Ik denk dat wanneer je er zo lang uit bent geweest, je automatisch meer gaat geven."

Taha toonde zich na zijn invalbeurt direct gevaarlijk met twee schoten van afstand en bij de derde keer was het raak met een schitterende treffer. "Daan (Rots red.) en ik coachen elkaar veel, ik zeg vaak tegen hem: je moet aan jezelf denken en gewoon schieten. Nu wilde ik de bal aan hem meegeven en zei hij tegen mij: schiet! Hij vloog er heel mooi in."

Trainer Joseph Oosting is blij met de rentree van Taha. "Hij heeft een zware tijd gehad dat hij niet kon voetballen en keek enorm uit naar dit moment. Hij is heel dankbaar dat hij weer kan spelen, een beenbreuk doet wat met je. Dat was een dreun voor hem. Vandaag speelde Younes zijn eerste minuten en maakte hij ook nog eens zo’n mooie goal. Iedereen was blij voor Younes en gunt het hem ook. Er zat helaas niemand in het stadion, maar het was mooi. Hij schoot de bal vast in de kruising.”

FC Twente wist de vriendschappelijke wedstrijd tegen VfL Osnabrück in De Grolsch Veste met 3-0 te winnen. Taylor Booth maakte de openingstreffer, waarna Taha en Daan Rots in de tweede helft de overige treffers maakten.

🔴𝐘𝐨𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐓𝐚𝐡𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐨𝐫𝐭 𝐛𝐢𝐣 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐞



💬 "Hier had ik zo lang naar uitgekeken. Ik voel me goed en ben super blij."



🔗https://t.co/uEkpSpYo2h#FCTwente | @VfL_1899 (3-0) pic.twitter.com/rhzb6EmTUp — FC Twente (@fctwente) March 19, 2025

