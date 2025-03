Premier League-scout velt keihard oordeel over Sem Steijn: 'FC Twente is zijn niveau'

FC Twente-middenvelder komt tekort voor een stap hogerop, aldus oud-voetballer Bert Konterman. De voormalig verdediger van onder meer Feyenoord en Rangers FC, tegenwoordig actief als scout van Brighton & Hove Albion, vindt dat de Hagenaar er verstandig aan doet om bij FC Twente te blijven.

Steijn voert momenteel de topscorersranglijst van de Eredivisie aan met 22 doelpunten. Er wordt dan ook volop gespeculeerd over een transfer van de aanvallende middenvelder van FC Twente. Zo wordt de 23-jarige Steijn door onder meer Hans Kraay junior gelinkt aan Feyenoord, dat in zijn ogen snel moet handelen inzake de goaltjesdief. Terwijl Steijn ook in verband is gebracht met Brighton.

Als het aan Konterman ligt, dan blijft Steijn de komende jaren bij FC Twente. "Hij moet voor drie, vier jaar bijtekenen", aldus de Brighton-scout bij De Oosttribune op RTV Oost. "Bruggink moet hem goede voorwaarden bieden, ook voor de toekomst, na zijn carrière, en dan krijgt hij een mooi standbeeld bij de hoofdingang. Ik denk dat hij daarvoor moet gaan, want dat is denk ik zijn niveau. Misschien weer een keer met Twente Champions League spelen of heel ver komen in de Europa League. Ik denk dat Steijn al aardig op zijn tenen loopt."

Konterman stelt dat Steijn misschien wel te vergelijken is met Jon Dahl Tomasson, met wie hij samenspeelde bij Feyenoord. De kwaliteiten van Steijn zijn echter minder, zo erkent de scout. "Ik vind dat hij (Tomasson, red.) het maximale uit zijn carrière heeft gehaald, maar Jon Dahl had veel meer dynamiek en inhoud om te pendelen gedurende een wedstrijd, Sem heeft dat gewoon minder."

Steijn heeft te weinig inhoud

"Hij loopt niet soepel., ik vind hem een moeizame beweger", vervolgt Konterman. "Ik denk dat als je veel arbeid moet verrichten in het storen en daarna nog moet aanvallen, dat Steijn tekortkomt, te weinig inhoud heeft. Als hij blijft, is het wel te hopen dat Twente dominantie houdt in de thuiswedstrijden. Hij moet er zijn. Hij kan niet constant komen en weer teruggaan."

Steijn zette net voor de kerst zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Twente, waardoor hij nog vastligt tot medio 2028. Mocht clubs zich gaan melden voor de aanvallende middenvelder, zullen de Tukkers hoog voor hem in de boom gaan zitten. Steijn vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers namelijk een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 12,7 miljoen euro.

