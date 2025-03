Bizar incident tussen FC Twente-middenvelder Steijn en Heracles-supporter

Een opvallend incident in de slotfase van de Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente (2-1). Middenvelder kreeg een beker met inhoud over zich heen gegooid van een Heracles-supporter, waarna de topscorer van de Eredivisie zou hebben gespuugd richting de desbetreffende fan. Dat laatste is volgens Steijn niet waar.

FC Twente speelde in Almelo een draak van een wedstrijd en stond dan ook terecht op een 2-0 achterstand in het Asito Stadion. Vlak voor tijd maakte invaller Sayf Ltaief op aangeven van Steijn de aansluitingstreffer, waardoor de bezoekers uit Enschede mogelijk nog een punt konden stelen uit Almelo.

Diep in de blessuretijd sprong Steijn over de boarding achter het Heracles-doel, zodat doelman Fabian de Keijzer het duel snel kon hervatten. De Hagenaar wilde hiermee tijd winnen zodat er in extremis alsnog een gelijkmaker kon worden geforceerd. Nadat Steijn de bal had gegeven aan De Keijzer en weer richting het veld wilde gaan werd hij bekogeld met een beker met inhoud. Steijn leek hierop te reageren door te spugen richting de desbetreffende Heracles-supporter.

Het treurige incident ontging scheidsrechter Jeroen Manschot niet. De leidsman, die met zeven gele kaarten zijn handen vol had aan de derby, wees de desbetreffende supporter aan. Manschot wilde dat de supporter per direct uit het stadion verwijderd zou worden, alvorens het duel weer kon worden hervat. "Goed gezien door Manschot", sprak ESPN-commentator Mark van Rijswijk. "Huppakee, direct het stadion uit. Niet meer terugkomen, toedeledokie." De Twentsche Courant Tubantia weet te melden dat de Heracles-supporter kan rekenen op een stadionverbod.

Steijn ontkent spugen

Hoewel op beelden te zien lijkt dat Steijn spuugt richting de gooiende Heracles-supporter, laat de middenvelder tegenover Voetbalprimeur weten dat deze verhalen onjuist zijn. Ook heeft de desbetreffende fan van de Almeloërs zijn excuses gemaakt naar de FC Twente-middenvelder. Het voorval tussen Steijn en de Heracles-supporter is niet het enige incident tussen een speler en een supporter van afgelopen weekend. Bij de wedstrijd tussen Willem II en Almere City spuugde een supporter van de Tilburgers naar Almere-back Vasilios Zagaritis.

