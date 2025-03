Walging om smerige actie Willem II-supporter: 'Ik zou knettergek worden'

Een supporter van Willem II zorgt zaterdagavond voor onsmakelijke beelden tijdens de thuiswedstrijd tegen Almere City. Vlak voor rust haalt de man het in zijn hoofd om Almere-back te bespugen, vlak voordat de Griek een inworp wil gaan nemen.

De zo te zien wat oudere supporter staat vlak achter de boarding als Zagaritis zich bij de zijlijn klaarmaakt om het spel met een inworp te gaan hervatten. Op de beelden van zendgemachtigde ESPN is te zien hoe de man iets in de richting van de Almere-back roept en als Zagaritis bukt om de bal op te rapen zelfs richting de voetballer spuugt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Willem II-keeper Didillon pijnlijk in de fout: Almere City krijgt voorsprong cadeau

In de rust worden de beelden nog eens vertoond in het programma De Eretribune. De tafel reageert geschokt. "Kijk dan wat die man hier doet, dit is echt heel vies", zegt presentator Aletha Leidelmeijer. "Nou, nou, nou, nou, wat is dit nou allemaal...", luidt de eerste reactie van oud-voetballer Kees Luijckx. Mede-presentator Jan-Joost van Gangelen zegt dat hij het altijd 'sensationeel' vindt 'als mensen boven de 65 gaan rochelen' en wil de beelden nog eens zien.

"Volgens mij heeft hij het niet in de gaten dat dit gebeurt", zegt Bram van Polen over Zagiritis. "Maar ik zou knettergek worden." Luijckx haakt in: "Dit is iemand die maandag weer keurig naar zijn werk gaat. Maar die schaamt zich kapot." "Terecht", vindt Ledelmeijer, die wel begrijpt waar de frustratie bij de fan vandaan komt. Willem II kwam in de degradatiekraker immers op achterstand na een afgrijselijke blunder van doelman Thomas Didillon en kwam na een half uur ook nog eens met tien man te staan na een rode kaart voor Kyan Vaessen. "Spugen is echt smerig hoor", besluit Van Polen.

