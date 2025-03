Willem II-keeper Didillon pijnlijk in de fout: Almere City krijgt voorsprong cadeau

Almere City is zaterdagavond op voorsprong gekomen in de degradatiekraker bij Willem II, met dank aan een enorme fout van doelman . De Fransman werd na een terugspeelbal verrast door de instormende , die kinderlijk eenvoudig de 0-1 in de schoot geworpen kreeg.

De hekkensluiter uit Flevoland kijkt het degradatiespook al tijden diep in de ogen, maar hoopt in Tilburg eindelijk weer eens drie punten te kunnen pakken in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk werd in ieder geval flink in het zadel geholpen door Didillon. Het duel was elf minuten onderweg toen de Fransman een terugspeelbal kreeg en die met links aannam.

Didillon wilde het speeltuig vervolgens met datzelfde been een peer naar voren geven, maar de instormende Brym kreeg er een been tegenaan. De Willem II-keeper zag de bal tot zijn afgrijzen richting zijn verre hoek stuiteren, deed nog wel een wanhopige poging om in te grijpen, maar sloeg hem uiteindelijk achter de doellijn tegen de binnenkant van het zijnet: 0-1.

Thomas Didillon-Hödl gaat gruwelijk de mist in! 😳#wilalm — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2025

