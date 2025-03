Grote ergernis om NAC-Groningen: 'Intens vervelend, wat een wangedrag'

NAC Breda en FC Groningen hebben zaterdag de punten gedeeld in Breda: 1-1. Verslaggever Willem Vissers van de Volkskrant spreekt op X zijn ergernis uit over het 'intens vervelende' voetbal dat beide ploegen op de mat legden en vraagt zich af waarom geen rode kaart kreeg van scheidsrechter Alex Bos.

NAC kreeg de grootste kans van de eerste helft, maar Sydney van Hooijdonk schoot oog in oog met de in Breda geboren Groningen-doelman Etienne Vaessen over. Na rust kwamen de gasten vanaf de stip op voorsprong. Uitgerekend die andere Groningen-speler die in de Brabantse stad werd geboren, Mats Seuntjens, schoot de strafschop achter Daniel Bielica. Groningen kwam in de slotfase echter met tien man te staan toen Tika de Jonge zijn tweede gele kaart kreeg. In de achtste minuut van de blessuretijd kwam NAC vervolgens alsnog langszij: Clint Leemans benutte een penalty na hands van invaller Jorg Schreuders.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman krijgt opmerkelijk advies van Evert ten Napel: FC Groningen-reserve in Oranje?

"Ik heb maar 25 minuten gezien, maar wat een intens vervelend voetbal bij NAC - FC Groningen", schrijft Vissers op X. "Wat een wangedrag, aanstellerij", vervolgt de journalist. "Zo'n Boy Kemper, dat die geen rood krijgt, is echt bijzonder", merkt de Volkskrant-verslaggever nog op. Kemper ontsnapte meermaals aan een kaart en beukte in de slotfase tegenstander Brynjólfur Willumssson omver, maar arbiter Alex Bos toonde de NAC-back daarvoor slechts geel.

Clint Leemans redt in de 98ste minuut vanaf de stip een punt voor NAC! 🥵



Terechte strafschop voor de thuisploeg? 🤨#nacgro — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2025 Heb maar 25 minuten gezien, maar wat een intens vervelend voetbal bij #nacgro. Wat een wangedrag, aanstellerij. Zo’n Boy Kemper, dat die geen rood krijgt, dat is echt bijzonder. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) March 29, 2025

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Ajax en PSV strijden om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗