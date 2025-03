Koeman krijgt opmerkelijk advies van Evert ten Napel: FC Groningen-reserve in Oranje?

Evert ten Napel komt in zijn column in het Dagblad van het Noorden met een opmerkelijk advies voor bondscoach Ronald Koeman. Volgens de voormalig commentator moet nooit meer voor een godsvermogen worden overgevlogen vanuit Brazilië en zou de keuzeheer van het Nederlands elftal er zelfs verstandiger aan te doen om FC Groningen-reserve op te roepen.

Na het Europees Kampioenschap in Duitsland verruilde Memphis de Europese velden voor een Braziliaans avontuur bij Corinthians. Koeman riep de aanvaller vervolgens lange tijd niet op, maar afgelopen interlandperiode zat Memphis er voor het eerst weer bij. In het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League had de aanvaller zowel thuis in De Kuip (2-2) als uit in Valencia (3-3) een basisplaats. Tijdens de return was hij vanaf de penaltystip eenmaal trefzeker, Oranje werd in de sinaasappelstad uiteindelijk na strafschoppen uitgeschakeld door de regerend Europees kampioen.

De uitschakeling heeft wel als 'voordeel' dat Oranje nu in een - op papier - makkelijkere poule terechtkomt in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Nederland neemt het op tegen Polen, Finland, Litouwen en Malta. Het thuisduel met die laatste tegenstander wordt op 10 juni aanstaande afgewerkt in de Euroborg, het stadion van FC Groningen. Ten Napel doet een dringend beroep op de bondscoach en zijn assistent (en oudere broer) Erwin: "Ik hoop alleen dat de in Groningen groot geworden bondscoaches Ronald en Erwin Koeman niet dezelfde fout maken als in de dubbel tegen de Spanjaarden, namelijk om voor 160.000 euro Memphis over te laten vliegen in een privéjet vanuit Brazilië. Dat absurde bedrag komt voor rekening van de KNVB en dus voor iedereen die lid is van de bond", schrijft de oud-commentator.

"Als hij wil komen, prima, maar dan met de KLM en niet met een duur vliegtuig voor dat idiote bedrag op Groningen Airport Eelde, met aan boord alleen Memphis en zijn begeleiders", vervolgt Ten Napel. De prestaties van Memphis rechtvaardigen zijn peperdure overtocht niet, zo vindt hij: "Zo goed was hij nou ook weer niet tegen Spanje. Ja, een benutte pingel, maar die had Romano Postema ook gemaakt. Dus Koemannetjes: selecteer Romano maar. We hebben het over Malta als tegenstander toch?", aldus Ten Napel.

