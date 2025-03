Curaçao wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Oranje

De voetbalbond van Curaçao doet hard zijn best om te overtuigen voor het Caribische land te kiezen, zo vertelt de aanvaller in gesprek met Mee Met Oranje. De ouders van de buitenspeler zijn geboren op Curaçao en ook zijn familie hoopt dat hij voor het land kiest. Toch blijft hij zelf dromen van een debuut in Oranje.

In de jeugdelftallen van Nederland maakte Hansen als talent van Ajax veel indruk. De aanvaller, die momenteel voor NEC speelt, wist in mei 2019 het Europees kampioenschap te veroveren met Oranje Onder 17 en werd later dat jaar ook topscorer van het WK O17 met zes treffers. Voor Hansen was dat het laatste toernooi waarop hij actief was. “Ik zou daarna met Oranje O19 naar het EK gaan, maar door de coronapandemie werd het toernooi afgelast. Sindsdien heb ik geen eindtoernooi meer gespeeld.” Komende zomer kan daar verandering in komen, wanneer Jong Oranje deelneemt aan het EK in Slowakije.

Toch heeft Hansen eerst een belangrijke knoop door te hakken, zo onthult hij. Curaçao hoopt de 22-jarige rechtspoot te overtuigen zijn interlands voor dat land te gaan spelen. “Vanuit Curaçao tonen ze veel interesse, en ook veel familieleden zouden het geweldig vinden als ik voor het land kies”, geeft de aanvaller aan. Toch moet hij zijn familieleden mogelijk teleurstellen. “Een debuut bij Oranje 1 is natuurlijk mijn droom.”

Hansen weet zelf dat hij momenteel nog niet klaar is om voor Oranje geselecteerd te worden. “Ik moet me nog veel verder ontwikkelen voordat ik kan aankloppen bij Koeman”, benadrukt de aanvaller. Hij weet ook precies waar hij zijn spel zal moeten verbeteren om in beeld te komen bij het Nederlands elftal, namelijk gretiger zijn. “Meer schieten. Ik weet dat ik het kan, maar ik doe het te weinig. Vroeger, als spits, haalde ik bij elke kans de trekker over, maar nu wil ik het soms te mooi doen. Ik moet het af en toe gewoon simpel houden, in plaats van te ver door te dribbelen”, legt Hansen uit, die verwacht dat zijn moyenne verbetert als hij daarin slaagt. “Ik geloof in mijn kwaliteiten en weet dat ik een speciale speler ben.”

