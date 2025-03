Bijval voor Bergwijn: 'Waarom wordt er nu niet gezegd dat hij het zo fantastisch doet?'

is op de bres gesprongen voor voormalig Ajax-aanvaller . Volgens de Nederlandse middenvelder van Sheffield United, dat uitkomt in de Championship, doet de vleugelaanvaller het uitstekend bij het Saudische Al-Ittihad, maar worden zijn prestaties niet op waarde geschat.

Bergwijn maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Al-Ittihad. Bondscoach Ronald Koeman liet daarop weten dat de oud-Ajacied niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. Hoewel de rappe vleugelaanvaller flink op schot in in Saudi-Arabië met tien goals en zes assists in 21 competitieduels, lijkt een rentree voor Bergwijn in Oranje er niet in te zitten.

"Steven doet het uitstekend in Saoedi-Arabië, maar er is niemand die daar nu wat over zegt", vertelt Hamer tegenover Viaplay. En dat terwijl iedereen er wel wat over te zeggen had toen hij daarheen ging. Waarom wordt er nu niet gezegd dat hij het zo fantastisch doet? Ik vind dat Nederland in dat opzicht vrij vlak is. We hebben snel een mening, maar als het wat positiever is, wordt er niet snel wat over gezegd.

De 27-jarige middenvelder baalt er dan ook van dat het in Nederland te veel gaat om de absolute top en minder om de kleine clubs. "We kijken alleen maar naar de grote spelers. We kijken alleen maar naar de Premier League en alleen maar naar de bekende gasten. Terwijl het er voor mij om gaat hoe je presteert."

Hamer noemt naast Bergwijn ook Rav van den Berg als voorbeeld

Naast Bergwijn ziet hij in competitiegenoot Rav van den Berg nog een ander voorbeeld. "Rav doet het hartstikke goed bij Middlesbrough. Daar wordt ook vrij weinig tot nooit over gesproken. Tenzij zijn broertje Sepp, spelend in de Premier League, wat over hem zegt. Hij doet het hartstikke goed en zij doen ook mee om promotie. Alleen als ze de play-offs halen, wordt er in Nederland wat over geroepen. Maar die jongen doet het heel goed. Hij staat elke week in de basis, dat is ook een prestatie", aldus

Volgens Hamer krijgen de grote teams de aandacht, in tegenstelling tot de 'mindere teams'. "Zolang je niet in de Premier League, de Serie A of in een ander topland speelt, dan word je een beetje vergeten in Nederland. Dat vind ik jammer", besluit Hamer teleurgesteld.

💭 Gustavo Hamer heeft het gevoel dat de Championship in Nederland wordt onderschat: 'Ik denk dat er best wel weinig clubs in de Eredivisie, behalve de top vier, in de Championship zullen handhaven.'#ViaplayVoetbal #Championship #Eredivisie #Hamer pic.twitter.com/RLLtZG45R8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 22, 2025

