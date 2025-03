'Koeman zet streep door international die in september nog veel indruk maakte'

Maarten Wijffels zet vraagtekens bij de spitspositie van het Nederlands elftal. Na het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League (3-3, verlies na strafschoppen) concludeert de journalist dat er naast nog een tweede goede spits nodig is. In een analyse voor het Algemeen Dagblad geeft hij aan te twijfelen over wie dat moet worden.

Wijffels is zeer te spreken over bondscoach Ronald Koeman, die aangaf dat het goede spel tegen Spanje de nieuwe norm moet worden: “Het komt op een welkom moment, die nieuwe norm, ruim een jaar voor het WK in Mexico, Canada en de VS.” Wijffels speculeert over de spelers die Koeman bij het wereldkampioenschap van 2026 zou moeten selecteren (mocht Oranje zich plaatsen).

Eén positie is voor Wijffels (en Koeman) het zorgenkindje: “Is dan alles positief? Nee, in de spits is en blijft het zoeken.” De ‘voetbalexpert van het AD twijfelt aan de fitheid van Depay: “De winst is: hij bleef fysiek heel bij twee slijtageslagen in drie dagen, wat de afgelopen jaren vaak een probleem was. Maar ook eerlijk analyseren: twee keer in drie dagen hetzelfde spelniveau, dat lukte niet.”

Omdat op het WK vaker kort achter elkaar goed gepresteerd moet worden, stelt Wijffels zichzelf de vraag: “Wie kan Oranje helpen áchter Depay?” Wijffels noemt twee - in zijn ogen - ongeschikte namen: “Bij Oranje is Brian Brobbey geen spits die structureel weegt op een topdefensie. Joshua Zirkzee rekent Koeman al niet eens meer mee.” Wijffels ziet bij Jong Oranje een buitenkansje lopen: “Misschien dat Emanuel Emegha straks een alternatief kan worden in het jaar tot aan het WK. Hij gaat deze zomer op de weegschaal bij Jong Oranje op het EK.”

