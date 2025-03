Dean Huijsen verbetert NOS-verslaggever: 'Ten eerste...'

reageert geïrriteerd op een vraag van NOS-verslaggever Thierry Boon, na afloop van de kwartfinale van de Nations league. Nederland verloor na strafschoppen van het Spanje van Huijsen. De Bournemouth-speler had ook voor Nederland uit kunnen komen, maar Huijsen verbetert Boon en zegt dat hij toch echt een Spanjaard is.

Huijsen debuteerde donderdag voor het Spaanse nationale elftal, in de wedstrijd in en tegen zijn geboorteland (2-2). De centrale verdediger had dus ook voor Nederland kunnen kiezen, maar hij twijfelde niet. De negentienjarige maakte zich in aanloop naar de heenwedstrijd al niet populair bij het Nederlandse publiek, met uitspraken als: "Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen, blijf ik Spaans.”

Na afloop van de terugwedstrijd in Valencia, die Spanje na een 3-3 uitslag in de verlenging na strafschoppen won, verschijnt Huijsen opnieuw voor de camera. Boon begint met een ietwat provocerende stelling: “Ja, de enige Nederlander die na deze avond eigenlijk meer dan blij is. Dean Huijsen, gefeliciteerd. Hoe heb jij die penaltyserie beleefd?”

Huijsen verbetert Boon: “Ten eerste, ik ben gewoon Spanjaard. En ja, het was heel spannend.” Boon: “Je weet waarom ik het zeg natuurlijk. Je bent geboren in Nederland, vandaar.” Huijsen gaat daarna in op het door Spanje gewonnen duel: “Ik denk dat het voor de fans een goede wedstrijd was. Ik denk dat we veel kansen creëerden en goed speelden. De goals die we tegen krijgen zijn een beetje te vermijden, maar nog steeds goed gespeeld als team, dus ik ben blij.”

'Alles geven voor Spanje'

De negentienjarige Huijsen blikt terug op de week waarin hij debuteerde: “Mijn familie is ontzettend trots en het is gewoon een droom van mij om voor mijn land uit te komen. En om zo veel te kunnen spelen meteen, wow, dat is niet normaal. Ik ben echt zo blij.” Tijdens zijn debuut in Rotterdam werd de Spanjaard uitgefloten door het Nederlandse publiek, als reactie daarop applaudisseerden de toeschouwers in Valencia juist voor Huijsen. Boon vraagt nog naar het gevoel dat de jongeling overhoudt aan de actie van de Spaanse fans: “Het maakt me wel echt blij dat de mensen me steunen en zo. Ik wil gewoon alles geven voor Spanje en ik heb nog heel lang om te voetballen, als alles goed gaat. Ik ben gewoon heel erg dankbaar.”

