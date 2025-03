Kraay jr. en Van Gangelen verbazen zich over Oranje-speler: 'Alsof hij kinderpostzegels komt verkopen'

Hans Kraay jr. en Jan Joost van Gangelen verbazen zich over de relaxte houding van na zijn sterke debuut voor het Nederlands elftal. Bij ESPN wordt de verloren kwartfinale tegen Spanje in de Nations League (3-3, na strafschoppen) nabeschouwd en kijken Kraay en Van Gangelen naar een interview van Maatsen met Pascal Kamperman.

Kamperman vraagt Maatsen wat hij van zijn eerste wedstrijd in Oranje vindt: “Een droomdebuut. De mindere kant is dat we hebben verloren, maar ik ben ontzettend trots. Tegen een mooi land, zoals Spanje, het beste van Europa.” Maatsen hoorde van Ronald Koeman dat hij in de basis zou staan tegen Spanje, toen hij aankwam in Zeist. “Dat was een heel mooi moment voor mij. Ik heb - denk ik - gewoon laten zien wat ik kan en mijn best gedaan.”

Maatsen was niet gespannen of nerveus: “Nee, ik had gewoon zin in de wedstrijd. Mooier kan het niet worden, dan je debuut te maken tegen Spanje.” Kamperman wijst de linksback nog op één ‘detail’: “Het kon nog mooier, namelijk door gewoon te scoren.” Maatsen krijgt een grote glimlach op zijn gezicht: “Ja, het was een mooie goal. Xavi (Simons, red.) zag me goed staan en ik knalde hem gewoon erin. Ik wist gewoon dat het een goal zou zijn.” De speler van Aston Villa maakte gelijk in de 79ste minuut en zo wist Oranje een verlenging te bereiken.

Van Gangelen is verbaasd na het zien van het interview: “Wat een ongelooflijk relaxte gast. Hij staat daar met zo’n rugzak. Het is nog net niet dat hij kinderpostzegels komt verkopen, terwijl hij bij je aanbelt." Kraay moet lachen: “Ik dacht bij de eerste vraag: die gaat nog even de bergen in.” “Wat een rustige gozer, joh”, gaat Van Gangelen verder. Kraay is het eens: “Ik zou me ook nooit meer zorgen om hem maken, want hij heeft tegen Lamine Yamal al zo verschrikkelijk goed gespeeld.”

