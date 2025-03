Oranje kent route richting WK 2026: dit zijn de tegenstanders en het programma

Het Nederlands elftal is door de uitschakeling in de Nations League ingedeeld in Groep G van de WK-kwalificatiecyclus. De ploeg van Ronald Koeman kent alle tegenstanders en het wedstrijdprogramma. De kwalificatiereeks richting het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada begint in juni.

Voorafgaand aan het tweeluik met Spanje was al duidelijk dat Oranje baat kon hebben bij een nederlaag, want Groep G is op papier eenvoudiger dan de groep waar Oranje in zou belanden bij een overwinning. Door de uitschakeling tegen Spanje neemt het Nederlands elftal het op tegen Finland, Malta, Polen en Litouwen. Anders waren Turkije, Georgië en Bulgarije de tegenstanders geworden.

Artikel gaat verder onder video

Oranje treft alle tegenstanders twee keer. De eerste wedstrijd is op 7 juni tegen Finland. De groep wordt op 17 november afgesloten tegen Litouwen. De groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK; de nummer twee krijgt via de play-offs nog een kans.

Overigens is de groep al van start gegaan. Finland en Polen zijn al van start gegaan met een overwinning. Finland won vrijdag met 0-1 van Malta; Polen was met 1-0 te sterk voor Litouwen. Maandag staan nog twee duels op het programma: Litouwen – Finland en Polen – Malta.

Programma WK-kwalificatie Nederlands elftal

Datum Tijdstip Wedstrijd 7 juni 2025 20.45 uur Finland - Nederland 10 juni 2025 20.45 uur Nederland - Malta 4 september 2025 20.45 uur Nederland - Polen 7 september 2025 18.00 uur Litouwen - Nederland 9 oktober 2025 20.45 uur Malta - Nederland 12 oktober 2025 18.00 uur Nederland - Finland 14 november 2025 20.45 uur Polen - Nederland 17 november 2025 20.45 uur Nederland - Litouwen