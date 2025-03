Belgische krant ziet Nederland 'balen', volgens Marca is het 'begrijpelijk' dat Koeman boos is

trok zondagavond voor de honderdste keer het shirt van het Nederlands elftal aan en was in de tweede helft weliswaar trefzeker vanaf de stip, maar kwam in het grootste deel van de wedstrijd niet tot nauwelijks in het spel voor. Volgens Het Laatste Nieuws had dat ‘alles te maken’ met de aanwezigheid van . De Belgische krant schrijft na de return in Mestalla dat ‘ze in Nederland met de dag meer balen’ dat Huijsen voor Spanje koos.

Het was de week van Huijsen. De centrale verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Bournemouth en maakt al maanden een ijzersterke indruk in Engeland. Zijn goede prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Huijsen behoorde in eerste instantie niet tot de selectie van Spanje voor het tweeluik met Oranje in de kwartfinale van de Nations League, maar ontving na de afmelding van Iñigo Martínez (FC Barcelona) alsnog een uitnodiging. Hij debuteerde vervolgens in De Kuip - waar hij bij zijn invalbeurt én balcontacten werd getrakteerd op een fluitconcert - en verscheen een paar dagen later in de return zelfs aan de aftrap.

Hoewel Huijsen een aantal van de eerste ballen die hij voor zijn voeten kreeg over de zijlijn speelde, kan hij opnieuw terugkijken op een geslaagd optreden in de Spaanse nationale ploeg. Vooral verdedigend stond de mandekker zijn mannetje, zo stelt Het Laatste Nieuws althans. “Na een verschroeiende start haalde Spanje de voet van het gaspedaal. La Roja plooide diep terug op de eigen helft en voetbalde zichzelf zo uit de wedstrijd. Aanvankelijk zonder gevolgen omdat Nederland amper doelgevaar creëerde. Memphis speelde z’n honderdste interland, maar de spits van Corinthians kwam voor rust niet in het stuk voor. Dat had alles te maken met Dean Huijsen, in Nederland balen ze met de dag meer dat die voor Spanje koos. Wat een klasbak is dat zeg”, zo klinkt het op de Belgische nieuwssite.

‘Boze Koeman’

Volgens Marca is het ‘begrijpelijk dat Koeman boos was toen hij Huijsen voor Spanje zag spelen’. De Spaanse sportkrant komt haast woorden tekort voor het optreden van de centrale verdediger. “De grillen van het voetbal dicteerden dat Dean Huijsen zijn debuut voor Spanje maakte in zijn geboorteland: Nederland. En dat deed hij in het meest heilige shirt van het Nederlandse voetbal: het rugnummer 14 van Cruijff. Het enorme boegeroep in De Kuip galmde onder de 2.500 Oranjefans die naar Valencia waren afgevlogen. Mestalla reageerde door alles op alles te zetten voor Dean. En zijn reactie was door de kwaliteiten te tonen waar de bondscoaches zo dol op zijn, met een centrale verdediger die als een ster van de toekomst wordt beschouwd, maar nu al schittert.” Volgens Marca was Huijsen niet alleen ijzersterk aan het verdedigen, maar toonde hij ook ‘kwaliteit’ aan de bal. “Hij liet Nico alleen achter tegen Verbruggen met een pass achter zijn rug die gemakkelijk door Iniesta had kunnen worden ondertekend.”

Het was ook Huijsen die de assist leverde voor de 3-2 van Spanje. De verdediger verstuurde een lange bal richting Lamine Yamal, die de bal met de buitenkant van zijn linkervoet controleerde, vervolgens naar binnen dribbelde en raak schoot in de verre hoek. Daarmee haalde niet alleen Huijsen zijn gram - na de fluitconcerten aan zijn adres - maar ook Yamal, die na afloop van de heenwedstrijd in De Kuip werd aangepakt door Rafael van der Vaart. Het toptalent van Spanje en FC Barcelona is niet gediend van de kritiek van de Nederlandse analist en liet dat na het laatste fluitsignaal zondagavond al blijken met een bericht op Instagram. Van der Vaart krijgt er ook in de Spaanse pers genadeloos van langs.

