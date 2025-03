Rafael van der Vaart krijgt er genadeloos van langs in de Spaanse pers

Rafael van der Vaart is in de nasleep van de ontmoeting tussen Spanje en Nederland in de kwartfinale van de Nations League het mikpunt van spot en kritiek in het land van zijn oude werkgevers Real Madrid en Real Betis. De voormalig international van Oranje uitte afgelopen donderdag na de heenwedstrijd in De Kuip kritiek aan het adres van . De buitenspeler reageerde zondagavond al op de uitlatingen van de Nederlandse analist en nu wijdt ook Sport er een heel artikel aan. De Spaanse sportkrant is niet mild voor Van der Vaart.

Er werd in de aanloop naar het tweeluik tussen het Nederlands elftal en Spanje in de kwartfinale van de Nations League veel verwacht van Yamal. Het toptalent was afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland een van de absolute smaakmakers bij Spanje en is bezig aan een sterk seizoen bij FC Barcelona. Tijdens het heenduel in De Kuip slaagde hij er echter niet in om het verschil te maken. Yamal werd voortijdig naar de kant gehaald. Van der Vaart liet na afloop duidelijk zijn mening blijken. Volgens de analist had Yamal er ‘niet heel veel trek in’. “Als je zo goed bent… Maar ik zie toch al maniertjes waar ik me een beetje aan begin te ergeren. Broekje beetje laag, beetje wegwerpgebaren maken… Als je zo jong bent, mag je nog steeds blij zijn met elke minuut die je voor Spanje mag uitkomen”, zei Van der Vaart bij de NOS.

Die woorden zijn niet onopgemerkt aan Yamal voorbijgegaan. De buitenspeler speelde zondagavond tijdens de return in eerste instantie opnieuw geen hoofdrol, maar toonde in de verlenging wel zijn klasse met een schitterend doelpunt. Hoewel hij tijdens de strafschoppenreeks een rollertje produceerde dat gemakkelijk gestopt kon worden door Bart Verbruggen, trokken zijn ploeggenoten en hij aan het langste eind. Yamal was er na het laatste fluitsignaal als de kippen bij op Instagram en diende Van der Vaart van repliek. Dat doet Sport dus ook. “Dat iemand als Van der Vaart een jongen die net 17 is geworden lui noemt, zegt veel over het morele karakter van die persoon”, zo schrijft de Spaanse sportkrant. “Maar degenen onder ons die de carrière van de Nederlander hebben kunnen volgen, weten dat opoffering niet een van zijn grote deugden was.”

Sport haalt vervolgens een quote aan, waar Van der Vaart zou hebben gezegd dat hij ‘nu gaat zitten en kijken naar wedstrijden, omdat ik dik ben en niet kan spelen’. Het is duidelijk dat ook Sport, in navolging van Yamal, een appeltje heeft te schillen met Van der Vaart. “De Nederlander had zoveel klasse dat hij er nu nog steeds van leeft, al moet hij soms nodeloos de aanval openen op degenen die het niet verdienen om over een microfoon te blijven beschikken. Dat is ongetwijfeld de reden waarom Lamine, die de woorden van Van der Vaart bereikten, onmiddellijk aan de wedstrijd begon en schitterde met twee opmerkelijke verdedigende acties, waarvan er één eindigde in een criminele pass van De Jong naar Verbruggen die bijna in een doelpunt eindigde.”

‘Yamal verscheen toen Spanje hem het meest nodig had’

Ian Maatsen hield Yamal lang uit de wedstrijd, maar gaandeweg de tweede helft kwam hij steeds meer in het spel voor. Zo had de buitenspeler van FC Barcelona een aandeel in de nieuwe Spaanse voorsprong. Volgens Sport had Yamal dat moment nodig. “Sterker nog, hij werd pas groots actief toen Nederland gelijk maakte. Het waren zijn beste minuten, ook al waren de voorgaande niet slecht. Maar vanaf dat moment was het door het extreem veroorzaakte gevaar maximaal. Zozeer zelfs dat hij, zoals de allergrootsten dat doen, verscheen toen hij het meest nodig was”, zo doelt de krant op het doelpunt van Yamal, waarbij hij de bal aannam met buitenkant links, vervolgens naar binnen dribbelde en raak schoot in de verre hoek.

