Spaanse krant onthult 'reactie van Verbruggen die niemand zag' na misser Yamal

De Spaanse krant AS deelt beelden van de wijze waarop reageerde toen hij zondagavond een strafschop van stopte. De keeper van het Nederlands elftal reageerde opvallend koeltjes.

Yamal was de enige Spanjaard die zijn penalty miste. Het toptalent, dat in de verlenging nog op fraaie wijze scoorde, leverde een slappe strafschop af en zag Verbruggen de goede kant op duiken. De teleurstelling was groot bij Yamal; de blijdschap bij Verbruggen was minder zichtbaar. Hij pakte de bal koel op en liep ermee door het strafschopgebied.

De krant AS, die beelden van de reactie publiceert, spreekt van een 'pokerface' bij de doelman. "De reactie van de Nederlandse keeper die niemand heeft gezien, na Yamals verschrikkelijke strafschop", luidt de kop. "De Nederlandse doelman zette een pokerface op na de misser."

Verbruggen liet zich gedurende de hele penaltyserie gelden. Voorafgaand aan iedere penalty liep hij richting de strafschopstip en maakte hij zich groot. Verbruggen had zichzelf duidelijk voorgenomen om zijn tegenstanders te intimideren. Dat deed hij direct al bij de eerste penalty van Mikel Merino. Scheidsrechter Clément Turpin zag het gebeuren en wees hem terug naar zijn doellijn. Bij alle daaropvolgende strafschoppen ging Turpin tussen Verbruggen en de nemer staan.

