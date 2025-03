Scheidsrechter Turpin grijpt in door gedrag Bart Verbruggen bij penaltyserie

deed zijn best om de spelers van Spanje uit hun concentratie te halen tijdens de strafschoppenserie van zondagavond. Voorafgaand aan iedere penalty liep hij richting de strafschopstip en maakte hij zich groot.

Verbruggen had zichzelf duidelijk voorgenomen om zijn tegenstanders te intimideren. Dat deed hij direct al bij de eerste penalty van Mikel Merino. Scheidsrechter Clément Turpin zag het gebeuren en wees hem terug naar zijn doellijn. Bij alle daaropvolgende strafschoppen ging Turpin tussen Verbruggen en de nemer staan.

Het gedrag van Verbruggen doet denken aan de penaltyserie tussen Nederland en Argentinië op het WK 2022, toen Oranje ook alles in het werk stelde om de penaltynemers uit hun concentratie te halen. Beide keren resulteerde dat niet in succes voor het Nederlands elftal. Verbruggen keerde alleen de penalty van Lamine Yamal, wat niet voldoende was door de missers van Noa Lang en Donyell Malen.

Verbruggen en Turpin kennen elkaar goed na vanavond. Elke strafschop een fijn gesprekje.. #spaned — Mark Rozema (@rozema_mark) March 23, 2025