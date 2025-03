Misser van Malen wordt Oranje fataal in zenuwslopende thriller tegen Spanje

Spanje heeft op penalty's gewonnen van Nederland. Het Nations League-avontuur van Oranje is tot een einde gekomen. In reguliere speeltijd eindigde het in 2-2, en tijdens de verlenging scoorden beide ploegen nog eenmaal. Zo viel de beslissing tijdens de penaltyserie tussen Spanje en Nederland.

Tijdens de heenwedstrijd zat Nederland op rozen tegen Spanje in De Kuip. Door doelpunten van Cody Gakpo en Tijjani Reijnders stond Oranje met 2-1 voor, maar Jorrel Hato kreeg vervolgens een rode kaart, waardoor Spanje vlak voor het einde nog langszij kwam. De wedstrijd eindigde in 2-2 in Rotterdam. In Mestalla, het karakteristieke stadion van Valencia CF, wachtte het Nederlands elftal een zware taak. De ploeg van Ronald Koeman werd bij de opkomst voor de warming-up al uitgefloten door de Spaanse supporters.

Voor Koeman was het een terugkeer naar zijn oude club. Zijn periode als trainer van Valencia was turbulent, ondanks het winnen van de Copa del Rey in 2008. De resultaten in de competitie waren slecht en hij had een moeizame relatie met spelers en fans. Spaanse media voorspelden dat het publiek hem niet vriendelijk zou ontvangen. Koeman zelf probeerde de situatie te verzachten met positieve woorden over Valencia, maar de fans zijn zijn tijd bij de club niet vergeten.

Al na enkele minuten in de eerste helft stond scheidsrechter Clément Turpin in de schijnwerpers. De Fransman kende onmiddellijk een penalty toe aan Spanje. Jan Paul van Hecke haalde Oyarzabal onderuit, en de scheidsrechter vond dat voldoende voor een strafschop. Niet iedereen was het eens over de terechtheid van de beslissing, maar Oyarzabal schoot de penalty feilloos binnen. Daarna probeerde Nederland in de aanval te gaan, maar tot grote kansen leidde dat niet. De spelers gingen met een 1-0-achterstand de rust in.

In de 53e minuut kreeg het Nederlands elftal ook een penalty cadeau van scheidsrechter Turpin. Depay ging gewillig naar de grond, maar de Fransman vond het opnieuw genoeg voor een strafschop. De spits nam hem zelf en schoot snoeihard raak. Enkele minuten later schoot Frimpong hard over, en in de 58e minuut probeerde Depay doelman Simón te verschalken, maar zijn inzet werd gekeerd. Nederland drong enorm aan.

In de 67e minuut brak Williams door aan de Spaanse kant. Hij gaf knap mee aan Oyarzabal, die zijn tweede van de avond binnenkopte. Zo stond Spanje weer op een 2-1-voorsprong. In de 80e minuut schoot Maatsen de bal snoeihard in de kruising, na goed werk van Noa Lang. Nederland stond zo opnieuw op gelijke hoogte met Spanje. Nederland en Spanje kregen nog kansen op de overwinning, maar er vloog geen bal meer in, en dus zat er niets anders op dan een verlenging.

In de 103e minuut van de verlenging kwam Spanje op 3-2 voor nadat Lamine Yamal een knappe goal maakte. De piepjonge buitenspeler kapte knap naar binnen en schoot de bal in de lange hoek achter Verbruggen. In minuut 109 was daar Xavi Simons die onderuit werd gehaald door keeper Simon. Hij ging zelf achter de bal staan en verschalkte de Spaanse goalie. Nederland kwam weer op gelijke hoogte, en het ging naar penalty's. Spanje was te sterk voor Oranje in die penaltyreeks.