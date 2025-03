Opvallend positieve Driessen houdt dubbel gevoel over aan Spanje - Nederland: 'Onrechtvaardig'

Valentijn Driessen is zeer te spreken over de indruk die het Nederlands elftal heeft achtergelaten in het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League. De formatie van bondscoach deed in beide confrontaties niet onder voor de Europees kampioen, maar trok zondagavond vanaf elf meter toch aan het kortste eind. Driessen is desondanks en zeker voor zijn doen opvallend positief over de optredens van Oranje en voorziet ‘een zonnige toekomst’.

Op voorhand hielden weinig mensen rekening met een Nederlandse triomf in de kwartfinale van de Nations League. De ploeg van Koeman had na het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland immers een stroeve indruk achtergelaten. Spanje was op voorhand de grote favoriet voor het tweeluik. Niet alleen door de recente prestaties - waaronder het winnen van het EK - maar ook de aanwezigheid van tal van topspelers. Het Nederlands elftal bleek echter niet onder de indruk en maakte het de Europees kampioen in de heenwedstrijd al heel lastig. Spanje had ook in de return alle moeite met Oranje, dat zichzelf volgens Driessen niet wist te belonen.

“Sterker, de uitschakeling voelde voor Oranje zelfs onrechtvaardig, alhoewel de ploeg het evenals in Rotterdam aan zichzelf te wijten had door niet door te bijten toen de wedstrijd daarom vroeg. Nam niet weg dat Oranje bewees tot de Europese top te behoren”, zo schrijft Driessen in zijn analyse op de website van De Telegraaf. “Donderdag gaf het Nederlands elftal al een stevig signaal af aan de grote Spanjaarden. Bondscoach Koeman zei in aanloop naar interlands tegen grotere Europese voetballanden als Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië en Kroatië dat Oranje moeilijk valt te verslaan. Zulke tegenstanders zouden geen van allen graag tegen Nederland spelen. Het bewijs werd in Rotterdam en Valencia geleverd met tweemaal 2-2 in negentig minuten en in Spanje kwam Oranje zelfs driemaal terug van een achterstand”, zo zag Driessen.

Des te knapper omdat Koeman voor het tweeluik met Spanje een streep moest zetten door meerdere vaste krachten, zoals Denzel Dumfries, Nathan Aké en Ryan Gravenberch. “Maar de pas vrijdag ingevlogen Ian Maatsen deed het prima tegen Yamal en scoorde zelfs bij zijn debuut de belangrijke 2-2. Een gelukkige keus van Koeman om de verdediger van Aston Villa er alsnog bij te halen en niet te gokken op de onervaren Ajacied Youri Baas”, stelt Driessen. Volgens de verslaggever ‘presenteerde Oranje zich op Spaanse bodem op een manier die je graag wilt zien’. “Opnieuw deden de internationals in weinig tot niets onder voor de Spaanse Europees kampioen. Met zelfbewust spel aan de bal en gedurfd spelend met de druk vol vooruit bij balverlies werd het een schitterend voetbalgevecht. Alleen vergat Oranje zichzelf evenals in Rotterdam opnieuw te belonen met een overwinning.”

‘Tempo te hoog voor Memphis’

In de eerste helft slaagde het Nederlands elftal er echter niet écht in om door te drukken. De ploeg van Koeman kwam na een makkelijk gegeven strafschop al vroeg op achterstand. Spanje liet de bal vervolgens aan Oranje, dat er niet tot nauwelijks doorheen kwam bij de Spanjaarden. “Al was het mede door een dubbele dekking op Cody Gakpo en Jeremie Frimpong, die de ploeg aanvallend vleugellam maakte in de kleine ruimte. Terwijl Memphis Depay in zijn 100e interland lange tijd nog onzichtbaarder was dan in zijn 99e in De Kuip”, schrijft Driessen. Memphis speelde donderdag zijn eerste interland sinds de verloren halve finale tegen Engeland op het EK én zijn overstap naar Brazilië. “Het is mooi dat de spits blessurevrij is en iedere vier dagen speelt bij Corinthians; het tempo bij de laatste acht van de Nations League lag voor hem vooralsnog te hoog om bij te benen.”

Winnen van een topland

Uiteindelijk gingen Koeman en zijn manschappen ten onder in de strafschoppenreeks, waardoor ze een streep hebben moeten zetten door deelname aan de Final Four van de Nations League. Daardoor kan de focus op kwalificatie voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. “Dit Nederlands elftal kan toch zomaar een zonnige toekomst wachten. Omdat het bewijs is geleverd dat zelfs met een gemankeerd team het tot voor kort ongenaakbare Spanje aan het wankelen gebracht werd. Al moet de ban om eens te winnen van een topland nog gebroken worden”, zo besluit Driessen.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is vanzelfsprekend teleurgesteld over de afloop van het tweeluik tegen Spanje.