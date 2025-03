Twijfel sloeg tijdens penaltyreeks plots toe bij Virgil van Dijk

Het Nederlands elftal dolf zondagavond na strafschoppen het onderspit tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Aanvoerder is vanzelfsprekend teleurgesteld over de afloop van het tweeluik.

Na negentig minuten stond er zondag een 2-2 stand op het scorebord, net als afgelopen donderdag in de heenwedstrijd in Rotterdam. In de verlenging die volgde wisten beide teams vervolgens nog één keer te scoren, waardoor een beslissende penaltyreeks volgde. Noa Lang en Donyell Malen misten namens Oranje, waardoor Spanje als winnaar van het veld stapte.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frenkie de Jong en Memphis Depay hevig in discussie met Stéphanie Frappart

“Verliezen doet gewoon pijn. Helemaal omdat het een wedstrijd was waarin het voor beide teams bij vlagen open lag. Het was misschien een mooi voetbalgevecht, maar helaas lig je eruit. Dat is wel teleurstellend”, luidde de eerste reactie van Van Dijk voor de camera van de NOS.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg Van Dijk of er al ruimte was voor trots. Daar wilde de centrumverdediger van Oranje echter niets van weten. “Dat is nu nog te vroeg, denk ik. We wilden natuurlijk graag door naar de Final Four. Het zat erin, maar helaas voor ons gaat Spanje door en moeten wij ons focussen op de WK-kwalificatie”, vervolgde Van Dijk.

Van Dijk was een van de Oranje-spelers die in de strafschoppenserie zijn penalty wist te benutten. Hij nam de eerste penalty van de reeks en scoorde met een hard schot, rechts van doelman Unai Simón. Stekelenburg vroeg Van Dijk of hij nog had getwijfeld om een strafschop te nemen, na zijn misser op het WK van 2022 in de kwartfinales tegen Argentinië.

LEES OOK: Marca komt met provocerend bericht op verontwaardiging bij Oranje

“Er was geen twijfel over dat ik de strafschop zou gaan nemen”, reageerde Van Dijk. De aanvoerder gaf vervolgens toe dat de twijfel wél toesloeg over de hoek die hij zou kiezen. “Ik twijfelde of ik voor de andere hoek moest gaan, want ik had wel het gevoel dat de keeper vol voor mijn hoek zou gaan.” Van Dijk koos uiteindelijk voor zijn favoriete hoek, rechts van de doelman. Simón kreeg nog wel een handje tegen de bal, maar kon de inzet van Van Dijk uiteindelijk niet keren.