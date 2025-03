Marca komt met provocerend bericht op verontwaardiging bij Oranje

De strafschop die Spanje zondagavond kreeg in de wedstrijd tegen Nederland, heeft voor veel verontwaardiging gezocht in het kamp van Oranje. In Spanje klinkt er echter een ander geluid over de beslissing van scheidsrechter Clément Turpin om de bal op de stip te leggen.

In de zesde minuut van de wedstrijd eiste Turpin een hoofdrol op. De Franse scheidsrechter kende een ogenschijnlijk goedkope strafschop toe aan de Spanjaarden, nadat Jan Paul van Hecke Mikel Oyarzabal van achter verdedigde. Er leek niet veel aan de hand, maar toch volgde een strafschop, die uiteindelijk door Oyarzabal zelf werd benut: 0-1.

De beslissing van Turpin leidde onmiddellijk tot ontzettend veel verontwaardiging bij diverse Nederlandse journalisten. “Onbegrijpelijke strafschop, nog onbegrijpelijker omdat er tegenwoordig een VAR bestaat”, schrijft Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld op X. Willem Vissers van de Volkskrant sluit zich daarbij aan: “Ridicule strafschop.”

Commentator Jeroen Grueter liet in zijn liveverslag voor de NOS al meteen merken het niet eens te zijn met de strafschop: “Clément Turpin grijpt de zesde minuut aan om eventjes in de spotlights te gaan staan. Tja, daar is natuurlijk heel weinig aan de hand. Oyarzabal gaat makkelijk liggen en de scheidsrechter aarzelt geen moment om naar de stip te wijzen.”

Waar er in het kamp van Oranje veel verontwaardiging heerst, klinkt er in Spanje een heel ander geluid over de gegeven strafschop. Sportkrant Mundo Deportivo prijst de ‘slimmigheid van Oyarzabal, door zijn been uit te steken’, terwijl Marca, enigszins opmerkelijk en provocerend, schrijft over een ‘overduidelijke strafschop’.

Ridicule strafschop. #spaned — Willem Vissers (@vkwillemvissers) March 23, 2025 Onbegrijpelijke strafschop, nog onbegrijpelijker omdat er tegenwoordig een VAR bestaat. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) March 23, 2025