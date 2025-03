Spaanse fans verklaren één iemand bij Oranje de oorlog bij oplezen opstellingen

Ronald Koeman is zondagavond bijzonder vijandig ontvangen in Estadio Mestalla. Voorafgaand aan het Nations League-duel van het Nederlands elftal in en met Spanje werd de bondscoach van Oranje uitgefloten door het thuispubliek.

Volg Spanje - Nederland hier in ons liveblog!

Journalist Miguel Ángel Lara van Marca meldt dat er een luid fluitconcert klonk toen de opstelling van Oranje en naam van Koeman werd omgeroepen in het Estadio Mestalla. Het fluitconcert heeft vermoedelijk te maken met het verleden van Koeman als hoofdtrainer bij Valencia, de bespeler van het Estadio Mestalla.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse media blikken vooruit: 'Er is geen slechter toevluchtsoord voor Koeman dan Mestalla'

Koeman was in het seizoen 2007/08 kortstondig trainer van Valencia. De oefenmeester presteerde met gemiddeld slechts 1,24 punt per wedstrijd echter dramatisch en werd nog binnen het halfjaar de laan uitgestuurd door de Spaanse grootmacht van weleer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijk: Van Dijk opent interview met hard verwijt aan teamgenoot

Virgil van Dijk is teleurgesteld over het gelijkspel van Oranje tegen Spanje.