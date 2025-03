Spaanse media blikken vooruit: 'Er is geen slechter toevluchtsoord voor Koeman dan Mestalla'

Na een uiteindelijk teleurstellend 2-2 gelijkspel in De Kuip, mogen Nederland en Spanje het zondagavond nog een keer tegen elkaar opnemen. De Nations League-wedstrijd zal in het Estadio Mestalla in Valencia worden gespeeld, een plek waar Ronald Koeman genoeg herinneringen aan zal over hebben gehouden. Volgens het Spaanse Relevo zal zijn kortstondige periode als trainer van Valencia hem juist meer kwaad dan goed hebben gedaan.

Net als in Nederland wordt er ook in Spanje volop uitgekeken naar het returnduel tussen de Europees kampioen van 2024 en die van 1988. La Furia Roja liet zich afgelopen donderdag in Rotterdam een beetje overrompelen door Oranje en mag van geluk spreken dat de eindstand uiteindelijk 2-2 werd, na een late rode kaart van Jorrel Hato en een nog latere treffer van Mikel Merino. Door de gelijke stand kunnen beide teams nog naar de halve finale van de Nations League-eindronde. Spanje is gebrand op een overwinnig, vooral Nico Williams lijkt zondagavond korte metten te willen maken met Oranje, in het eigen Valencia.

In de Spaanse kustplaats heeft Ronald Koeman nog herinneringen opgedaan. Als speler van FC Barcelona kwam hij regelmatig in Valencia en dat geldt natuurlijk ook voor zijn termijn als coach van de Catalaanse club. Maar Koeman is ook kortstondig trainer geweest van Valencia. Tussen 5 november 2007 en 21 april 2008 stond hij aan het roer daar en won hij zelfs de Spaanse beker met de club. Op 16 april 2008 won Koeman met Valencia de Copa del Rey door Getafe met 3-1 te verslaan, maar vijf dagen later was het avontuur klaar. De prestaties in de competitie (een vijftiende plek) kwamen de trainer duur te staan.

LEES OOK: Yamal plaatst enkele uren voor aftrap Spanje - Nederland zeer cryptisch bericht op Instagram

Ondanks de bekerwinst hoeft Koeman niet op een vrolijke verwelkoming te rekenen in Valencia, weet Relovo. "Mestalla zal koken, en niet alleen om Spanje aan te moedigen. Het wil ook afrekenen met enkele protagonisten. Te beginnen met de trainer van de tegenstander, Ronald Koeman. Ondanks die ene Copa del Rey heeft hij meer tegenstanders dan medestanders. De Nederlander probeerde het deze week nog recht te breien met teksten als: "Mestalla is een prachtig stadion, zeker door het elftal dat erin speelt. Valencia is een grote club." Koeman kan dus volgens het Spaanse medium een grimmig sfeertje verwachten zondagavond.

El Mundo schat de situatie eveneens negatief in voor de Nederlandse bondscoach. "Koeman keert terug naar het stadion waar hij slechts twee overwinningen in de competitie boekte en daarmee de slechtste statistieken uit zijn carrière noteerde. Er is geen slechter toevluchtsoord voor Koeman dan Mestlla. De bittere periode die hij als trainer van Valencia doorbracht, is door de fans niet vergeten." Het medium blikt nog terug op de 'kleedkameroorlog' die van Valencia een degradatiekandidaat maakte. "Het winnen van de beker werd niet eens gevierd. De spelers waren klaar met Koeman en vroegen indirect, door enkele dagen erna met 5-1 te verliezen, om het ontslag van de trainer. Koeman had chaos gecreëerd binnen een selectie met vele internationals (onder andere David Villa, David Silva en Joaquín)."

