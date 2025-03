Yamal plaatst enkele uren voor aftrap Spanje - Nederland zeer cryptisch bericht op Instagram

speelde afgelopen donderdag (2-2 tegen Nederland) niet de beste wedstrijd uit zijn nog prille carrière, maar lijkt uit te zijn op eerherstel. Op Instagram plaatst hij zo'n vijf uur voor de aftrap van Spanje - Nederland een cryptisch bericht.

De buitenspeler van FC Barcelona is nog maar zeventien jaar, maar speelt al een tijdje als iemand die op de piek van zijn carrière zit. Yamal zou qua volwassenheid ook zomaar 27 kunnen zijn. Dit seizoen en het seizoen ervoor laat het grote talent zijn kwaliteiten aan de wereld zien en hij heeft daarbij gelijk een grote beker op zijn palmares mogen bijschrijven: die van de winnaar van het Europees Kampioenschap.

Afgelopen donderdag in De Kuip speelde hij tegen Oranje echter een duidelijk mindere wedstrijd; Ajacied Jorrel Hato had Yamal tot de rode kaart in de tang. Het supertalent lijkt nu uit op eerherstel en plaatst zondagmiddag een bericht op zijn Instagram-account, waarin 'On a mission' (Op een missie) geschreven staat. De vraagteken-emoji met daarnaast een geniepig gezichtje laten verder nog wat aan de verbeelding over.

❗️Lamine Yamal on Instagram, 4 hours ahead of the game vs The Netherlands. pic.twitter.com/OjQpHXiv5X — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) March 23, 2025

