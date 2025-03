Nico Williams wil reactie op levensgroot spandoek in De Kuip

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente tilt niet te zwaar aan een spandoek dat donderdagavond werd getoond in De Kuip, voorafgaand aan het duel tussen Nederland en Spanje. Op een levensgroot doek werd de kopbal uitgebeeld waarmee Robin van Persie op het WK 2014 scoorde tegen Spanje.

Het doek stond in het teken van memorabele momenten uit de geschiedenis van Oranje. Een groot aantal legendes was erop afgebeeld, maar Van Persie was het meest prominent. Dat was uiteraard geen toeval. Niet alleen scoorde hij tegen Spanje, ook is hij de huidige trainer van Feyenoord, de bespeler van De Kuip. In de Spaanse media wordt gesproken van een ‘provocatief’ spandoek. De la Fuente wordt ernaar gevraagd op de persconferentie van zaterdag, voorafgaand aan de return tussen Nederland en Spanje in Valencia.

Artikel gaat verder onder video

“3-0 op het scorebord. Dat is het spandoek dat ik wil”, zegt de bondscoach. “Ik zag het spandoek niet en wist niet waar het over ging. Ze legden het me uit. Ik denk niet dat de spelers zich daarvan bewust waren.” Moeite heeft hij er niet mee. “Alles wat motiveert, vind ik geweldig. Morgen zullen we een fanatieke aanhang hebben die ons enorm zal steunen, en ik denk dat dat het belangrijkste is.”

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Oranje: grote ingreep van Koeman is denkbaar

Ook aanvaller Nico Williams hoopt op een reactie van het Spaanse publiek. “Ik heb het doek niet eens gezien, maar we weten dat Andrés Iniesta ons de wereldbeker bezorgde tegen Nederland. Ik hoop dat de fans met iets groots en moois op de proppen komen. Ik kijk ernaar uit.” Overigens reageerde Van Persie via X al op het imposante doek. “Ik voel me vereerd om op dit geweldige spandoek te staan voor de wedstrijd van gisteravond, samen met zoveel geweldige spelers. Ik wens het team veel succes in de returnwedstrijd dit weekend.”

© Imago

Wie gaat door in de Nations League? Laden... 61.5% Spanje 38.5% Nederland 364 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee schrikt van actie Memphis Depay: 'Dat kost €160.000'

Verbazing bij Vandaag Inside over een kostbare actie van Oranje-international Memphis Depay.