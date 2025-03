Vermoedelijke opstelling Oranje: grote ingreep van Koeman is denkbaar

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de beslissende returnwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Na het 2-2 gelijkspel in De Kuip staat Oranje voor een lastige, maar niet onmogelijke opdracht. Hoe zal de opstelling van bondscoach Ronald Koeman eruitzien?

De opstelling zal op minstens één plek verschillen ten opzichte van donderdag, want linksback Jorrel Hato is geschorst na de rode kaart die hij opliep. Verder werd Ian Maatsen vrijdag bij de selectie gehaald, omdat Jurriën Timber ziek is. Timber bleef donderdag al achter in het hotel en zal ook zondag niet in actie komen.

Als Koeman vasthoudt aan 4-3-3, kan hij Hato vervangen en de opstelling verder intact laten. Oranje speelde immers een sterke wedstrijd tegen Spanje. Om Hato te vervangen zijn er met Youri Baas en Maatsen twee kandidaten. Weliswaar hoorde Baas eerder bij de selectie dan Maatsen, maar met zijn ervaring op het hoogste niveau lijkt de Aston Villa-back toch een logischere keuze. Wie de linksback ook wordt, hij krijgt de zware taak om Lamine Yamal onschadelijk te maken.

Vermoedelijke opstelling Oranje (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Depay, Gakpo

Kiest Koeman voor 5-3-2?

Het is echter denkbaar dat Koeman, met Maatsen in de ploeg, afstapt van het 4-3-3-systeem en meer defensieve zekerheid wil inbouwen met een 5-3-2-variant. Dat deed hij weleens in zijn eerste periode als bondscoach en als clubtrainer. Bij zijn aanstelling in 2023 zei Koeman dat 'het basissysteem' uit vier verdedigers zou bestaan, maar voegde hij toe 'weleens te veranderen van systeem'.

In dat geval lijkt het logisch dat Jeremie Frimpong als rechtsback wordt opgesteld, in plaats van de rechtsbuitenpositie die hij bekleedde in De Kuip. Maatsen kan links plaatsnemen; het centrum kan dan bestaan uit Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Jean-Paul van Hecke. Er lijkt in ieder geval geen reden om te sleutelen aan het middenveld. Voorin valt de keuze dan vermoedelijk op Cody Gakpo met een extra spits, mogelijk Donyell Malen, Brian Brobbey of Memphis Depay.

Vermoedelijke opstelling Oranje (5-3-2): Verbruggen; Frimpong, Geertruida, Van Dijk, Van Hecke, Maatsen; De Jong, Reijnders, Kluivert; Gakpo, Brobbey.

Winnaar bereikt Final Four

Nederland of Spanje kwalificeert zich voor het Final Four-toernooi van de Nations League in juni. De halve finale wordt gespeeld tegen Kroatië of Frankrijk. Ook is de uitkomst van Spanje – Nederland bepalend voor de kwalificatieroute richting het WK 2026. Bij een overwinning tegen Spanje wordt het Nederlands ingedeeld in Groep E bij Turkije, Georgië, en Bulgarije. Verliezen Koeman en de zijnen van de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente, dan komt Oranje in Groep G met Polen, Finland, Litouwen en Malta.

Vijf Nederlanders staan op scherp

Bij Oranje moeten vijf spelers op hun tellen passen tegen Spanje. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Xavi Simons, Tijjani Reijnders en Mats Wieffer staan op scherp: bij een gele kaart missen zij de eventuele halve finale. Bij Spanje staan zes spelers op scherp: David Raya, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Álvaro Morata, Dani Olmo en Lamine Yamal.

Moet Ronald Koeman vasthouden aan het 4-3-3-systeem tegen Spanje? Laden... 77.8% Ja, het werkte goed in de vorige wedstrijd 22.2% Nee, hij moet overschakelen naar 5-3-2 0% Anders, namelijk... 36 stemmen

