Koeman roept tóch vervanger op voor zieke Jurrïen Timber

Ronald Koeman heeft aan de selectie van het Nederlands elftal toegevoegd. De bondscoach gaf eerder aan dat het oproepen van een vervanger af zou hangen van de zieke .

Op de dag van het heenduel met Spanje in de kwartfinale van de Nations League (2-2) bleef Timber ziek achter in het hotel. Jorrel Hato mocht als gevolg hiervan in de basis starten op de linksbackpositie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bart Verbruggen verrast door Noa Vahle: ‘Dus jij vond het wél een fout?’

Hato kreeg in de slotfase van het duel rood, waardoor ook hij niet inzetbaar is voor de terugwedstrijd in Estadio Mestalla (Valencia), van aankomende zondag. Koeman gaf in een persconferentie na afloop aan dat hij een vervanger zou oproepen, mocht Timber tegen die tijd niet beschikbaar zijn.

Dat blijkt het geval. In het officiële persbericht van Oranje staat: “Voor de verdediger van Arsenal komt het duel met Spanje, zondag in Valencia, te vroeg.” Zijn vervanger is Maatsen, de linksback van Aston Villa. De voormalig speler van Borussia Dortmund was oorspronkelijk opgenomen in de selectie van Jong Oranje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

Volgens de Spaanse pers was Jorrel Hato niet de enige die rood had verdiend bij Nederland - Spanje.