Spanje deelt late klap uit: Nederland wint opnieuw niet van een topland

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond gelijk gespeeld tegen Spanje. In de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Nations League kwam Nederland vooral in de eerste helft bijzonder goed voor de dag maar wist het uiteindelijk de zege net niet over de streep te trekken: 2-2. Cody Gakpo maakte voor rust de gelijkmaker voor Oranje. Meteen na rust schoot Tijjani Reijnders het Nederlands elftal op voorsprong. Jorrel Hato kreeg een rode kaart en Dean Huijsen maakte zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg.

Bij Oranje kreeg Ronald Koeman vlak voor de aftrap een fikse domper toen Jurriën Timber te ziek bleek om te spelen. In een eerder stadium waren Ryan Gravenberch en Denzel Dumfries ook al afgehaakt. Jeremy Frimpong speelde verrassend als rechtsbuiten, terwijl Bournemouth-speler Justin Kluivert als meest aanvallende middenvelder speelde. Jan Paul van Hecke speelde centraal achterin naast aanvoerder Virgil van Dijk.

Artikel gaat verder onder video

Al heel snel keek Oranje tegen een achterstand aan. In de achtste minuut verspeelde Jorrel Hato de bal diep op eigen helft knullig aan Lamine Yamal. Twee passes later kon Nico Williams van dichtbij uit de draai raak schieten: 0-1. In de 27e minuut kwam Oranje langszij. Frimpong maakte de bal met een knappe actie vrij aan de zijkant waarna Reijnders de bal voor kon geven. Die bal kwam uiteindelijk terecht bij Kluivert, die op zijn beurt de bal klaar legde voor Gakpo. De Liverpool-speler schoot de bal vervolgens snoeihard laag in de korte hoek: 1-1.

Naarmate de wedstrijd vorderde werd Nederland steeds sterker en kreeg het ook kansen. Zo raakte Reijnders, vlak nadat Huijsen in viel en zo zijn eerste minuten in het Spaanse shirt maakte, de lat na een voorzet van Frimpong. Gescoord werd er echter niet meer voor de rust.

Oranje slaat direct na rust toe, maar slikt late gelijkmaker

Meteen na rust werd er wel gescoord. Reijnders en Frimpong combineerden door de Spaanse verdediging waarna Frimpong de bal weer terug legde op Reijnders. De middenvelder van AC Milan schoot vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied raak met links: 2-1. Daarna duwde Spanje Nederland steeds meer terug naarmate de tweede helft naar het einde kroop. Dat werd nog erger toen Hato te laat was met een tackle op Robin Le Normand tien minuten voor tijd en daarvoor werd bestraft met een rode kaart. In de 93e minuut viel de gelijkmaker alsnog. Williams schoot op doel en omdat Bart Verbruggen de bal niet goed zag kon hij de bal niet klem pakken, De rebound was een prooi voor Mikel Merino, die van dichtbij binnen schoot: 2-2.

Komende zondag treffen beide teams elkaar weer. Plaats van handelen is dan Valencia in stadion Mestalla om 20.45u. De winnaar van het tweeluik treft de winnaar van de strijd tussen Kroatië en Frankrijk in de halve finale.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraakheldere boodschap voor KNVB: 'Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen...'

Deze speler heeft er totaal geen spijt van dat hij Oranje heeft afgewezen.