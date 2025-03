Opstelling Nederland: Koeman laat gedoodverfde basisspeler achter in hotel

De opstelling van het Nederlands elftal voor de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje is bekend. Dit zijn de elf namen die het vertrouwen krijgen van bondscoach Ronald Koeman in de strijd tegen de Europees Kampioen in De Kuip.

Bart Verbruggen verdedigt, zoals gebruikelijk, het doel van Oranje in de heenwedstrijd tegen de Spanjaarden. In zijn viermansdefensie kiest Koeman voor Lutsharel Geertruida als vervanger van de geblesseerde Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie. Jurriën Timber leek zeker te zijn van een basisplaats, maar hij is ziek en is door Koeman achtergelaten in het spelershotel. Het centrum wordt gevormd door het Premier League-duo Jan Paul van Hecke en Virgil van Dijk, terwijl Jorrel Hato van Ajax linksback is.

Op het middenveld kiest Koeman bij absentie van Ryan Gravenberch, die het trainingskamp van Oranje vanwege een blessure moest verlaten, voor Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders. Justin Kluivert staat op tien. Voorin is Cody Gakpo linksbuiten, Memphis Depay spits en Jeremie Frimpong rechtsbuiten.

Opstelling Nederland tegen Spanje:

Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Hato; De Jong, Reijnders, Kluivert; Frimpong, Depay, Gakpo.

