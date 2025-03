Nations League LIVE | Nederland treft Spanje, opstelling La Furia Roja al bekend

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond tegen Spanje in de Nations League. De eerste wedstrijd van het tweeluik begint om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam. Volg Nederland - Spanje van minuut tot minuut in ons liveverslag.

Opstelling Spanje bekend Spanje is er vroeg bij en maakt alvast de opstelling bekend. Die bevat geen verrassingen. La Furia Roja treedt zo aan in De Kuip: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Fabián; Yamal, Morata, N. Williams De Kuip vanavond Eén basisklant staat al vast Ronald Koeman verklapte op de persconferentie van woensdag alvast één basisklant: Memphis Depay. Daarnaast schoof Frenkie de Jong aan voor de persconferentie, dus hij wordt ook in de basiself verwacht. Xavi Simons en Frenkie de Jong hebben er zin in Wat zijn de opstellingen? In de komende twee uur wordt bekend met welke ploegen Nederland en Spanje gaan verschijnen. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Nederland en hier die van Spanje. Wedstrijd op tv De wedstrijd is vanavond live te zien op NPO3, maar natuurlijk ook te volgen in tekstvorm in dit liveblog. Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveverslag van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Spanje, die om 20.45 uur begint.