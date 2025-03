Memphis Depay maakt zich hard voor terugkeer van Oranje-international

Als het aan ligt, dan keert op termijn weer terug bij het Nederlands elftal. De 31-jarige spits vindt dat de beste spelers met een Nederlands paspoort Nederland moeten vertegenwoordigen.

Net als Memphis maakte zijn maatje Bergwijn afgelopen zomer een transfer naar een club buiten Europa. De vleugelaanvaller koos voor een stap naar het Saudische Al-Ittihad. Bondscoach Ronald Koeman liet daarop weten dat de oud-Ajacied niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal.

Toch verwacht Memphis zijn maatje Bergwijn snel weer terug bij het Nederlands elftal. "Ik ben ervan overtuigd dat de beste spelers met een Nederlands paspoort Nederland moeten vertegenwoordigen. Wie dat zijn, beslist de bondscoach. Maar de beste spelers moeten erin en moeten samenkomen om ervoor te zorgen dat we ooit weer een titel winnen. Dan begrijp je wel wat ik zeg", aldus Memphis is gesprek met De Telegraaf.

Koeman had contact met zaakwaarnemer Bergwijn

Voor nu lijkt de deur voor een terugkeer van Bergwijn bij Oranje nog altijd gesloten. Koeman liet afgelopen maandag op de persconferentie weten dat hij wel contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van de vleugelaanvaller. De keuzeheer vindt dat Bergwijn eerst de telefoon moet pakken alvorens er een opening kan komen.

"Ik ben altijd goed met hem geweest. Er is wat gebeurd, ik heb wat gezegd. Dan kun je je afvragen of dat zo moest. En hij heeft ook iets gezegd. Dat was iets meer dan ik zei." Koeman lijkt excuses te willen voor uitspraken van Bergwijn. "Als hij vindt dat het anders moet, dan moet hij me eerst bellen. Dan kunnen we erover praten."

