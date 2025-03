Memphis: 'Waarom denk je dat wij het zo vaak moeilijk hebben tegen Zuid-Amerikaanse landen?'

De Braziliaanse competitie hoort volgens bij de top vijf competities van de wereld. De 31-jarige spits speelt nu een half jaar in het Zuid-Amerikaanse land en zeer te spreken over onder meer het niveau en de hardheid van de spelers. Door zijn goede prestaties in de Braziliaanse Série A verdiende Memphis een terugkeer bij het Nederlands elftal.

De laatste keer dat Memphis erbij zat was 250 dagen geleden, op het Europees kampioenschap in Duitsland. De rechtspoot raakte in de halve finale tegen Engeland geblesseerd aan zijn hamstring. Na het EK leek het erop dat bondscoach Ronald Koeman voor een nieuwe koers had gekozen in de spits. Joshua Zirkzee, Brian Brobbey en Wout Weghorst kregen allemaal de mogelijkheid om zich te laten zien, maar toch keert Memphis nu weer terug bij Oranje.

Memphis was na zijn vertrek bij Atlético Madrid een tijdje clubloos, waardoor Koeman besloot om naar andere opties te kijken. De keuzeheur gaf onder meer de voorkeur aan Zirkzee en Brobbey. Beiden kregen ze de kans en na een hoopvol begin tegen respectievelijk Bosnië-Herzegovina en Duitsland, leek Oranje de spitsen voor de toekomst te hebben. De daaropvolgende interlandperiode tegen Hongarije en opnieuw Duitsland was daar niets meer van over en wisten beiden niet te imponeren, waardoor Weghorst in de thuiswedstrijd tegen Hongarije de voorkeur kreeg.

Ondertussen tekende Memphis in Brazilië een contract bij Corinthians, waar hij de voorbije maanden een uitstekende indruk achterliet. De bondscoach bracht eind februari een bezoekje aan Memphis en besloot de spits uiteindelijk ook op te nemen in de Oranje-selectie. Mede ingegeven door de blessure van Weghorst en het feit dat Koeman Zirkzee momenteel niet goed genoeg vind.

Na 250 dagen is Memphis dus weer terug, maar hij begrijpt wel dat hij een tijdlang niet in beeld was bij het Nederlands elftal. "Het hoort erbij dat er een jongere generatie aankomt’’, aldus de 98-voudig international in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat was in mijn tijd als jonge speler niet anders. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het ook zelf heb afgedwongen dat ik hier nu sta. Door mijn voetbalkwaliteiten, door mijn fitheid ook. Het was misschien een risicootje om naar Corinthians te gaan. De club verkeerde in de degradatiezone. Het is ver, we kennen de competitie ook niet zo goed. Ik had na het EK twee maanden niets gedaan. Maar uiteindelijk denk ik dat het goed heeft uitgepakt."

Tegen Spanje kan Memphis zijn 99ste en 100ste interland voor het Nederlands elftal spelen en bovendien is hij slechts vier treffers verwijderd van de titel ‘topscorer aller tijden van Oranje’ "Hartstikke leuk zou dat zijn", erkent de 31-jarige spits. "Maar ik moet het eerst nog zien te bereiken. Uiteindelijk gaat het om het team. Als ik met het Nederlands elftal nog iets wil bereiken, dan is het vooral een prijs winnen. Al focus ik me nu eerst maar eens op de wedstrijden tegen Spanje. Dan kijken we daarna wel verder."

Braziliaanse competitie volgens Memphis top vijf van de wereld

Memphis werd raar aangekeken toen hij de stap naar de Braziliaanse Série A maakte. Toch is de spits van mening dat de competitie bij de top vijf van de wereld hoort. "En dan heb ik het over het totaalplaatje. Het technische niveau, de hardheid van de spelers, maar ook de volle stadions, de grootte van de clubs. De enorme passie van de mensen. Tactisch is het wat minder dan in Europa, daar moeten nog stappen in worden gemaakt. Als spits speel je soms in grote ruimtes. Maar vergis je niet: het is absoluut niet makkelijk om daar te spelen", stelt Memphis.

"Waarom denk je dat wij met het Nederlands elftal het zo vaak moeilijk hebben tegen Zuid-Amerikaanse landen? Het is super intens. Je krijgt niets cadeau. En doordat het zo warm is, val ik bijna iedere wedstrijd drie kilo af. Er wordt gewoon heel veel van je gevraagd als sporter", vervolgt Memphis zijn relaas.

Memphis niet verbaasd over rentree bij Oranje

Dat Memphis nu weer terug is bij het Nederlands elftal heeft hem niet verbaasd. "Al weet ik ook wel hoe het werkt in voetbal", geeft hij toe. "Natuurlijk was het een afweging waar ik over heb nagedacht. Je maakt een soort optelsom. Ik heb ook vrienden gebeld om hun raad te vragen: Vinicius Júnior, Gabriel Jesus, jongens die de competitie en het land goed kenden. Zij waren wel verrast in eerste instantie, maar ook heel positief. De Braziliaanse competitie is echt in opmars, de ambities zijn heel hoog. Ik wilde daar graag een steentje aan bijdragen. Daarom vond ik het ook wel passen bij mijn journey", besluit Memhis.

