Afellay en Janssen discussiëren over spitspositie Oranje: 'Daarom heb ik hem in de spits'

Ibrahim Afellay zou opstellen als spits van het Nederlands elftal in de Nations League-duels tegen Spanje. De oud-middenvelder stelt dat je tegen de regerend Europees kampioen spelers nodig hebt die de diepte kunnen aanvallen en de aanvaller van Aston Villa is zo’n type speler. Tafelgenoot Theo Janssen pleit echter gewoon voor een basisplaats van .

De spitspositie van het Nederlands elftal is nog altijd een hot topic. Na het EK in Duitsland kregen zowel Brian Brobbey als Joshua Zirkzee de kans in de punt van de aanval, maar beiden wisten niet te overtuigen. Memphis keerde daarom voor het Nations League-tweeluik tegen Spanje terug bij de Oranje-selectie, mede door de blessure van Wout Weghorst.

Bij Studio Voetbal wordt druk gespeculeerd over de opstelling van het Nederlands elftal, waarbij Afellay vanwege de ‘dynamische linkerkant’ opteert voor een rechterflank met Denzel Dumfries als rechtsback en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. “Als je Spanje gaat analyseren met hun linkerkant, met Cucurella, die er heel veel overheen komt, en ook met Williams aan de linkerkant. Dat is gewoon een heel dynamische kant. Dan heb je daar gewoon snelheid nodig. In de omschakeling heb je achter de laatste lijn van Spanje ook gewoon jongens nodig die de diepte kunnen aanvallen. Daarom heb ik ook Malen in de spits”, aldus Afellay.

© NOS Studio Voetbal

De analist krijgt vervolgen van presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag waar de kansen voor het Nederlands elftal liggen. “Spanje staat super hoog met hele grote ruimte achter de laatste lijn. De verdedigers zijn niet enorm wendbaar, dus daar liggen wel enorm veel mogelijkheden om Spanje pijn te kunnen doen”, aldus Afellay, die verwacht dat Oranje wel veel teruggedrongen gaat worden. “Dat is ook logisch. Spanje is een van de beste voetballanden, die ons veel plezier heeft bezorgd op het afgelopen EK. Spanje is de gedoodverfde favoriet, maar dat is toch geen schande?”

Janssen gaat voor Memphis als spits

In tegenstelling tot Afellay zou Janssen niet voor Malen kiezen. “Als Memphis erbij is en gewoon fit is, dan zou ik Memphis gewoon opstellen”, aldus die analist, die er volgens door Afellay op gewezen wordt dat Koeman al heeft gezegd dat Memphis in de eerste wedstrijd ‘zeer waarschijnlijk’ niet zou spelen vanwege het tijdsverschil. “Dat snap ik”, reageert Janssen. “Als Memphis maar een beetje fit is zou ik hem altijd opstellen.”

“Ik vind Memphis gewoon veruit de beste spits. Ik vind Malen zeker een goede speler en in de manier van spelen zou hij ook een wapen kunnen zijn, want hij heeft ook de snelheid om die acties te daarachter maken", erkent Janssen, die ook opteert voor een basisplaats van Kluivert. "Hij laat wekelijks zien dat hij op een heel hoog niveau acteert."

© NOS Studio Voetbal

