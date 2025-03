Bart Verbruggen verbaasd na 2-2: ‘Dus jij vond het wél een fout?’

vindt niet dat hij schuldig is aan de 2-2 die in de blessuretijd viel tijdens het Nations League-duel met Spanje. Dat stelt hij in gesprek met SBS-journalist Noa Vahle. Na een redding van Verbruggen belandde de bal voor de voeten van Mikel Merino, die binnenschoot.

Nederland stevende lang af op een knappe overwinning, maar in de derde minuut van de extra tijd kwam Spanje toch nog langszij. Verbruggen wist een afstandsschot van Nico Williams niet goed te verwerken, waarna de rebound een prooi werd voor Merino.

LEES OOK: Nederlandse kranten vol lof over Oranje: 'Potentieel bij beste landen van de wereld door baas van het circus'

Vahle vraagt Verbruggen na afloop: “Is dat het vervelendste aan het zijn van een keeper? Dat altijd als je een fout maakt, het meteen een doelpunt is?” Verbruggen geeft in eerste instantie geen antwoord maar vraagt Vahle: “Dus jij vond het wél een fout?” Vahle herformuleert haar vraag: “Nou ja, als het hem niet klemvast houdt, bedoel ik.” Verbruggen geeft nu wel antwoord: “Ja, dat is wel vervelend inderdaad. Dat hoort bij de positie, helaas. Als hij langs jou gaat, dan ligt hij erin.”

Vahle verwijst naar Virgil van Dijk, die na afloop van het duel sprak van ‘twee individuele fouten’ en daarmee zijn doelman leek te bedoelen. Verbruggen: “Iedereen mag hem zelf interpreteren, hoor. Als ik er naar kijk is het gewoon een bal die ik laat zie. Het is een lastige situatie.”

