Nederlandse kranten vol lof over Oranje: 'Potentieel bij beste landen van de wereld door baas van het circus'

Het Nederlands elftal presenteerde zich donderdagavond op een onverwachts goede manier tegen Europees kampioen Spanje, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel (2-2). Oranje had echter meer verdiend, iets wat ook duidelijk blijkt uit de Nederlandse kranten.

Het Algemeen Dagblad baalde na afloop vooral van de reeks die Oranje niet kon doorbreken. "Het leek zo dichtbij: de langverwachte eerste overwinning op een topland in Ronald Koemans tweede termijn als bondscoach." Het Nederlands elftal kreeg al na negen minuten een flinke klap te verwerken, waar jongeling Jorrel Hato op een negatieve manier bij betrokken was. Oranje rechtte vervolgens echter knap zijn rug. "Niet alleen Hato herpakte zich erg goed na de vroege openingsgoal, dat gold deze keer voor het hele Nederlands elftal. Waar Oranje in recente jaren vaak instortte bij tegenslag, en het zelfsturend vermogen ontbrak, speelde het zichzelf nu op voorbeeldige wijze in de wedstrijd."

Artikel gaat verder onder video

Ook De Telegraaf vond de weerbaarheid van het Nederlands elftal na de 0-1 mooi om te zien. "Door het frisse spel en een aantal prachtige aanvallen werden de teleurgestelde fans weer wakker geschud." Wel vraagt Valentijn Driessen zich af wanneer Oranje weer eens van een topland wint. "Topinterlands blijven zeker tot komende zondag een dingetje voor het Oranje onder Koeman. Wel bood de eerste helft zoveel vertrouwen dat het Nederlands elftal zich niet bij voorbaat gewonnen hoeft te geven tegen de beste landenploeg van Europa en misschien wel de wereld."

LEES OOK: Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

'Dartelende Frimpong en Frenkie de baas van het circus'

De redacteur van De Volkskrant zag dat het Nederlands elftal donderdag bijna Spaans speelde. "Op een wervelende avond voetbalde Oranje donderdag met wapens die vaak tot het arsenaal van de Spanjaarden behoren: combinatie- en positiespel. Techniek ook. Snelheid van handelen. Het leidde tot heerlijke goals, voetbal met zelfvertrouwen en overzicht. Met loopvermogen ook, het onmisbare bestanddeel van het hedendaagse topvoetbal." Daarbij worden er twee spelers extra in het zonnetje gezet, die (weer) nieuw elan brachten. "Jeremie Frimpong dartelde, danste en draaide op de rechterflank, in een tempo dat vaak veel te hoog lag voor de Spanjaarden. Hij kroop en sloop langs tegenstanders, die hem op alle mogelijke en onmogelijke manieren probeerden af te stoppen. Frenkie de Jong was de baas van het circus, het stralende middelpunt van een elftal dat de potentie heeft om bij de beste teams van de wereld te horen."

LEES OOK: Rafael van der Vaart verbaast met 'dikke acht' voor Oranje-speler

Ook de NOS deelde nog een analyse van de wedstrijd. Bij de publieke omroep zijn ze vooral complimenteus richting de bondscoach. "Vier maanden had Ronald Koeman zitten broeden op een plan voor de duels met Europees kampioen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Met een tactiekbord liep hij over het trainingsveld om het uit te leggen. Het Nederlands elftal gaf met een sterk optreden tegen topland Spanje het antwoord. De door Koeman uitgedokterde tactiek werkte. Het was genieten zelfs, van een bij vlagen dominant Oranje, ondanks het 2-2 gelijkspel." Ook wordt de vergelijking met het Spaanse voetbal getrokken. "Dat Spanje het balletje goed kan laten rondgaan, is bekend, maar dit Nederlands elftal toonde zich in De Kuip net zo zorgvuldig en kundig aan de bal. Oranje liet zich niet wegspelen en drukte Spanje soms ver terug. Het Nederlands elftal was met technisch spel, vol intensiteit in staat een topland in problemen te brengen. Oranje was bij vlagen zoals we van Spanje gewend zijn."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frenkie, Koeman en Van der Vaart zeggen na Nederland - Spanje allemaal hetzelfde over één speler

Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Rafael van der Vaart staken na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Spanje de loftrompet over Jorrel Hato.