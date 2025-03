Rafael van der Vaart verbaast met 'dikke acht' voor Oranje-speler

Nederland speelde donderdagavond een goede wedstrijd tegen Europees kampioen Spanje, maar moest door een late tegengoal genoegen nemen met een punt (2-2). Rafael van der Vaart was na afloop zeer te spreken over het optreden van , die weer terug op het oude nest was.

Depay zat na het afgelopen EK een tijdje zonder club en werd even niet geselecteerd door Ronald Koeman. Uiteindelijk maakte de spits de overstap naar Corinthians, waar hij aan zijn conditie en vorm werkte. Na acht maanden afwezigheid bij Oranje werd Depay voor de Nations League-duels met Spanje wel weer opgeroepen.

Van der Vaart geeft na afloop van Nederland - Spanje bij de NOS aan genoten te hebben van Memphis. "In zijn simpelheid vond ik het een dikke acht. Het was een beetje wennen, hij speelde nederig. Hij deed geen gekke dingen op twee à drie momenten na. Toen dacht hij weer even dat het vier jaar geleden was."De analist vond de aanvaller 'erg goed spelen'. "Zeker voor de eerste keer weer. Iedereen verwacht wat van je. Hij was echt een aanspeelpunt."

Pierre van Hooijdonk is het niet helemaal eens met zijn collega. "Ik vond wel dat je kon zien dat hij aan het tempo moest wennen. In het begin was het heel veilig allemaal. En zeker in wedstrijden tegen Spanje heb je een andere rol dan wanneer je tegen Noord-Macedonië speelt. Maar hij kan beter dan wat hij vandaag heeft laten zien." In een column van De Telegraaf vertelt Valentijn Driessen tevens dat hij ook nog niet echt onder de indruk was van de voormalig PSV'er. "Hij oogde wat zwaar, weinig explosief en speelde te veel in een Braziliaans tempo."

