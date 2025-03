Willem van Hanegem ziet een 'openbaring' bij Oranje, transfer naar Engelse topclub wordt verwacht

heeft zich de afgelopen week op een positieve manier weten te onderscheiden bij het Nederlands elftal. De oud-speler van onder meer Ajax, AS Roma en Valencia maakt dit seizoen indruk bij Bournemouth en werd door Ronald Koeman beloond met een basisplaats in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Willem van Hanegem noemt Kluivert een ‘openbaring’ en volgens Louis van Gaal is hij zelfs ‘de extra aanvaller die Louis van Gaal miste’ op het WK van 2022 in Qatar én Koeman afgelopen zomer tijdens het EK.

Kluivert debuteerde op 26 maart 2018 in het Nederlands elftal. Koeman was toen ook al de bondscoach. Een doorbraak in de nationale ploeg liet vervolgens echter lang op zich wachten. In september maakte Kluivert voor het eerst in lange tijd weer deel uit van de selectie van Oranje. Hoewel hij tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland niet in actie kwam, was hij wel weer serieus in beeld. Kluivert maakte een maand later opnieuw zijn opwachting bij het Nederlands elftal. Hij kwam wederom niet in actie, maar zijn geduld werd beloond. Kluivert maakte op 19 november in en tegen Bosnië-Herzegovina zijn eerste minuten op interlandniveau sinds september 2018.

Dankzij zijn goede prestaties bij Bournemouth zat hij er afgelopen week opnieuw bij. Kluivert kwam dit seizoen vooralsnog 32 keer in actie voor Bournemouth, goed voor dertien doelpunten en zeven assists. Twaalf keer was het al raak in de Premier League, waarmee hij een groot aandeel heeft in het uitstekende seizoen van zijn ploeg. Koeman beloonde hem met een basisplaats in de heenwedstrijd tegen Spanje. Drie dagen later mocht Kluivert zich opnieuw vanaf het begin laten zien. Hoewel hij in beide wedstrijden geen hoofdrol vertolkte, kan hij terugkijken op een geslaagde interlandperiode. “De inbreng van Kluivert zat hem deze week niet in spectaculaire acties of momenten, maar juist in functionele techniek”, zo schrijft Wijffels in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad. “Vaak een goede eerste aanname. Wegdraaien naar de juiste kant. Oog voor medespelers zoals bij de 1-1 van Gakpo in De Kuip.”

Wijffels voorspelt toptransfer voor Kluivert

En volgens Wijffels was ook de ‘fysieke kant dik in orde’. De verslaggever zag Kluivert in beide wedstrijden ‘veel vuile meters maken voor het team’. En dat dus op de nummer 10-positie en niet als buitenspeler. Waar Kluivert als jong talent bij Ajax doorbrak op de vleugels, is hij bij Bournemouth niet meer weg te denken op de positie achter de spits. Dat lijkt nu dus ook de plek te zijn geworden waar hij zich bij Oranje op moet richten, al heeft hij natuurlijk als voordeel ook op de links- en rechtsbuitenpositie uit de voeten te kunnen. “Deze Kluivert is op zijn 25ste de extra aanvaller die Louis van Gaal miste bij het WK van 2022 en Koeman bij het afgelopen EK. En komende zomer maakt de oud-Ajacied de volgende stap als een topclub in Engeland hem ongetwijfeld oppikt bij Bournemouth”, zo voorspelt Wijffels.

Van Hanegem wil zover (nog) niet gaan, maar is wel lovend over Kluivert. De voormalig Oranje-international is sowieso onder de indruk geraakt van het Nederlands elftal én het middenveld. “Met 2-2 en 33 tegen Spanje heeft Koeman laten zien dat we er weer wat beter voor staan dan afgelopen zomer bij het EK. En ja, dat heeft natuurlijk met ons middenveld te maken. Frenkie de Jong verliest de bal zelden. Spanje offerde Dani Olmo bijna op om Frenkie weinig aan de bal te laten komen en dat zorgt voor ruimte voor andere spelers. Tijjani Reijnders was in Valencia helemaal kapot, maar hij blijft gaan. En Justin Kluivert is voor mij een openbaring. Vroeger was het een leuke speler, maar hij is een jongen geworden waar je op kunt rekenen”, zo zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad.

