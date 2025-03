Justin Kluivert doet na Spanje - Nederland veelzeggende onthulling over Dean Huijsen

deelt dit seizoen de kleedkamer met , maar de voetballer van het Nederlands elftal weet vrijwel zeker dat de centrale verdediger na de zomer niet meer het shirt van Bournemouth zal dragen. Huijsen is nog geen jaar speler van de club die dit seizoen indruk maakt in de Premier League, maar wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de Europese top. Real Madrid zou een van de clubs zijn die hem op de korrel hebben en volgens Marca is Huijsen er inmiddels ook in geslaagd om het bestuur van de Koninklijke te overtuigen.

Huijsen maakte in het afgelopen seizoen zijn profdebuut bij Juventus, maar brak uiteindelijk niet door in de hoofdmacht van de Oude Dame. Na een half jaar op huurbasis te hebben gespeeld bij AS Roma, maakte hij voor een bedrag van vijftien miljoen euro de overstap naar Bournemouth. Huijsen laat in Engeland al maanden een goede indruk achter en dat is niet onopgemerkt gebleven. Luis de la Fuente haalde hem vorige week bij de Spaanse selectie en komende zomer volgt mogelijk een volgende beloning voor diens indrukwekkende ontwikkeling. Real Madrid zou de prestaties van Huijsen nauwlettend in de gaten houden.

Marca berichtte afgelopen weekeinde al dat Huijsen er bij zijn debuut in de heenwedstrijd tegen Nederland in de kwartfinale van de Nations League al in was geslaagd ‘iedereen’ te overtuigen, inclusief Real Madrid. Mochten er na zijn eerste optreden voor La Furia Roja toch nog twijfels zijn geweest, zal hij die zondagavond hebben weggenomen. Huijsen bleef bij zijn eerste basisplaats in de nationale ploeg moeiteloos overeind en hield Memphis Depay grotendeels uit de wedstrijd. De geruchten over zijn toekomst zullen toenemen, niet in de laatste plaats omdat Kluivert na afloop van de return tussen Spanje en Nederland een veelzeggende voorspelling deed.

“Na zijn prestaties bij het Spaanse nationale team heeft Dean Huijsen nu de vrijheid om te dromen, om stappen vooruit te blijven zetten in zijn carrière, wat zal leiden tot een transfer naar een grote club volgende zomer. Zijn teamgenoot Justin Kluivert zei bij Radio MARCA na de wedstrijd in Mestalla: ‘Huijsen zal er volgend seizoen niet bij zijn’. Het team in kwestie is Bournemouth, en dat betaalde vijftien miljoen euro voor de negentienjarige, een riskante maar winstgevende gok gezien het feit dat zijn prijs nu verviervoudigd is”, zo schrijft Marca maandag. De sportkrant gaat verder in op de uitspraak van Kluivert. “Wat de voormalige speler van Valencia zei is duidelijk, en het wordt duidelijk uit wat hij (Huijsen, red.) liet zien bij zijn eerste opwachting in het team van Luis de la Fuente, wat aantoont dat noch de sfeer (een heel stadion tegen hem), noch de verantwoordelijkheid om 120 minuten voor de winst te moeten spelen, een speler kan verslaan die alles wat voor hem is neergezet heeft gesloopt.”

‘Huijsen wil graag voor Real Madrid spelen’

Volgens Marca heeft Huijsen geen ‘indruk gemaakt’ op de technische staf van Real Madrid, omdat die al wist ‘waartoe hij in staat was’, maar wel op de bestuurders van de Spaanse grootmacht. De huidige nummer twee LaLiga is echter niet de enige club die wel oren heeft naar de komst van Huijsen. Zo zouden in De Kuip ook scouts van Chelsea aanwezig zijn geweest om de centrale verdediger van dichtbij te bekijken. “De race om hem te contracteren is begonnen”, zo klinkt het. “Het klopt dat Real Madrid nog veel onduidelijkheden heeft over de positie van centrale verdediger, maar de stappen die de afgelopen weken zijn gezet, maken duidelijk dat ze niet achter willen blijven in de carrière van een Spaanse speler met nog anderhalf decennium aan topvoetbal voor de boeg.” Volgens Marca heeft Huijsen ook wel duidelijk gemaakt dat hij voor Real Madrid zou willen spelen. “Een detail dat niet onopgemerkt is gebleven bij de Madrileense club”, zo klinkt het.

