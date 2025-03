Real Madrid raakt overtuigd tijdens Nederland - Spanje: 'Hij overtuigde iedereen'

Volgens Marca was er donderdagavond tijdens de ontmoeting tussen Nederland en Spanje in de kwartfinale van de Nations League weliswaar geen sprake van een ‘wedstrijd’ tussen en , maar is het wel duidelijk wie zich het meest in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. De huidige nummer twee van Spanje zou de ontwikkeling van beide talenten in de gaten houden, maar de sportkrant stekt dat Huijsen de meeste indruk heeft gemaakt. Real Madrid heeft overigens nog niet besloten om van de negentienjarige verdediger zijn ‘belangrijkste doelwit’ te maken voor komende zomer.

De KNVB trachtte Huijsen nog op andere gedachten te brengen, maar hij had zijn keuze al gemaakt. De in Amsterdam geboren verdediger verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje en voelde zich veel meer Spanjaard dan Nederlander, waardoor hij niet lang hoefde te twijfelen toen hij de keuze had om voor de Spaanse nationale ploeg uit te gaan komen. Huijsen behoorde in eerste instantie niet tot de selectie voor het tweeluik met Oranje, maar werd begin deze week alsnog bij de groep gehaald. En donderdagavond beleefde hij dus een succesvol debuut tegen uitgerekend Nederland. “Dean Huijsen blijft progressie boeken in zijn carrière richting de top van het wereldvoetbal”, zo schrijft Marca vrijdagavond.

‘Scouts van Real Madrid en Chelsea voor Huijsen’

Huijsen maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Bournemouth. Hij laat in Engeland al lange tijd een sterke indruk achter en bleef donderdagavond ook in het hart van de Spaanse defensie (bijna) moeiteloos overeind. “De centrale verdediger toonde, merkwaardig genoeg, tegen Nederland, het potentieel dat hij in zich heeft en blijft redenen geven aan alle teams die hem volgen. Het was zijn eerste keer als Spaans international en de waarheid is dat niets indruk maakte op de centrale verdediger van Bournemouth”, zo vervolgt de sportkrant. Volgens Marca ‘overtuigde Huijsen iedereen’ en zaten er in De Kuip scouts van Real Madrid en Chelsea voor hem op de tribune. “De Engelse club presenteert zichzelf als de grote rivaal als Real Madrid besluit, iets wat ze nog niet hebben gedaan, om de verdediger het belangrijkste doelwit te maken voor het centrum van de verdediging.”

Het moge duidelijk zijn dat Huijsen donderdagavond een betere indruk heeft achtergelaten dan Hato. Hoewel Ronald Koeman, Frenkie de Jong én Rafael van der Vaart allemaal de loftrompet staken over de jonge verdediger van Ajax, kan niemand eromheen dat hij twee cruciale fouten maakte. Balverlies van Hato leidde de Spaanse openingstreffer in en in de slotfase werd hij met een directe rode kaart vroegtijdig naar de kant gestuurd, waardoor Oranje met tien flink in de verdrukking kwam te staan. “De wedstrijd in Rotterdammer was een test voor zowel Huijsen als Hato, en de Spanjaard kwam als overwinnaar uit de bus in dit denkbeeldige duel. Zijn reactie op een vijandige omgeving en een veeleisende wedstrijd beviel de coaches en de directeuren van het Madrileense team. De overtuiging en vastberadenheid waarmee hij een veeleisende wedstrijd benaderde, was het best mogelijke antwoord op een situatie waarin versterkingen nodig zijn voor het centrum van de Madrileense verdediging.”

Tóch complimenten voor Hato

Volgens Marca was Hato wel degelijk een ‘lichtpuntje’. “Het is waar dat Hato slecht begon en eindigde, maar de rest van de wedstrijd controleerde hij Lamine Yamal de hele tijd. Hij toonde kracht en een heel andere speelstijl dan de nieuwe Spaanse international (Huijsen, red.). Hij speelde als fullback (zijn vaste positie bij Nederland) en soms leidde dat ertoe dat hij roekeloos handelde, maar hij toonde snelheid en het vermogen om beide posities te bezetten”, zo klinkt het. “Het was geen echte strijd tussen de twee, maar het lijkt erop dat Huijsen de winnaar is van een denkbeeldig duel dat zich de rest van het seizoen zal herhalen, of ze nu wel of niet tegelijk op het veld staan. Dat zal in Mestalla niet gebeuren, aangezien Hato werd weggestuurd vanwege zijn ongelukkige tackle op Le Normand.”

