Spanje lacht Nederland uit: 'Diefstal van de eeuw!'

In Spanje heeft men genoten van het optreden van Dean Huijsen tegen het Nederlands elftal (2-2). De negentienjarige verdediger, die uitgerekend tegen zijn geboorteland debuteerde als Spaans international, wordt door Marca zelfs de ‘roof van de eeuw’ genoemd.

Huijsen kwam in de slotfase van de eerste helft binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Pau Cubarsí. Hij hield zich goed staande tegen Nederland, al kwam de verdediger van Bournemouth goed weg bij een tackle op Justin Kluivert die slechts een gele kaart opleverde. Marca geeft Huijsen een 8 voor zijn optreden, samen met doelpuntmaker Nico Williams het hoogste cijfer bij la Furia Roja.

“Wat een verdediger hebben we binnengehaald!”, jubelt Marca, dat met name de voetballende kwaliteiten van Huijsen uitlicht. “Hij is erg goed aan de bal en vindt zijn ploeggenoten. Hij toonde veel persoonlijkheid bij zijn debuut.” Wel erkent de krant dat Huijsen goed wegkwam met zijn gele kaart. “Het was een heel gevaarlijke tackle, midden op het veld. Wees daar voorzichtig mee!”

Ook Mundo Deportivo licht het optreden van Huijsen in positieve zin uit. "Als we beseffen dat hij pas in 2005 geboren is – een jongetje van amper 5 jaar toen Spanje Nederland versloeg in de WK-finale van 2010 – is het indrukwekkend hoe hij omging met het gefluit van het publiek. In plaats van zich te laten afschrikken, stapte hij zonder aarzeling het veld op, ondanks dat hij halsoverkop moest invallen door de blessure van Cubarsí en nauwelijks had kunnen warmlopen."

"Hij verstopte zich niet, maar speelde met de durf en het zelfvertrouwen van een ervaren speler. Hij waagde zich zelfs aan een schot van afstand. Een week geleden speelde hij nog bij de Onder-21, en nu maakte hij niet alleen zijn debuut bij het grote elftal, maar deed dat ook nog eens met verve, in misschien wel de moeilijkste omstandigheden die hij zich kon voorstellen", oordeelt de krant.

Huijsen heeft geen spijt

In de aanloop naar de Nations League-kraker liet Huijsen al weten dat hij geen spijt heeft van zijn keuze voor Spanje. De verdediger werd weliswaar geboren in Nederland, maar verhuisde op zijn vijfde naar Marbella. “Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen, blijf ik Spaans. Het kan me niet schelen. Ik wil voor Spanje spelen.”

