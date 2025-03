'Betrekkelijk zeldzaam geval' houdt de gemoederen bezig na Nederland - Spanje: 'Sneue kleingeestigheid'

Sjoerd Mossou is niet onder de indruk geraakt van de fluitconcerten van het Oranje-publiek gericht aan het adres van . De in Nederland geboren verdediger viel donderdagavond tijdens het onderlinge duel in de kwartfinale van de Nations League vlak voor de rust in bij Spanje en maakte daarmee zijn debuut voor La Furia Roja. Huijsen werd daarop getrakteerd op een fluitconcert en ook bij zijn balcontacten klonk er stevig gefluit in De Kuip. Mossou vergelijkt het ‘geval’ Huijsen met fluitconcerten in het verleden en spreekt van ‘sneue kleingeestigheid’.

De KNVB waagde een paar maanden geleden nog een poging om Huijsen over te halen om voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal te kiezen, maar hij had zijn keuze al gemaakt. De verdediger verhuisde op jonge leeftijd van Nederland naar Spanje, genoot een groot deel van zijn voetbalopleiding in het Zuid-Europese land en voelde zich veel meer Spanjaard dan Nederlander. Dankzij zijn sterke optredens bij Bournemouth in Engeland kwam hij in beeld bij Luis de la Fuente, de Spaanse bondscoach, die hem begin deze week na de afmelding van Iñigo Martínez (FC Barcelona) bij de groep haalde voor het tweeluik met Oranje.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Speler van Oranje dwingt respect én angst af bij Spanje: 'Ze gingen zich echt niet voor joker laten zetten'

Nederlanders fluiten Huijsen massaal uit

Huijsen sprak in de aanloop naar het eerste duel met Nederland al de hoop uit deze week zijn debuut te gaan maken en inderdaad, donderdagavond was het al zover. Zijn keuze om voor Spanje uit te komen wordt hem niet in dank afgenomen door (een deel van) de Oranje-achterban. Huijsen werd bij zijn invalbeurt getrakteerd op een fluitconcert en was ook bij zijn balcontacten, zowel in het restant van de eerste als de hele tweede helft, het mikpunt. “Op zichzelf niets nieuws. Nederlands elftal-fans hebben een vrij rijke traditie van uitfluiten en weghonen. Ruud Gullit werd als wereldster regelmatig uitgefloten zodra hij terugkeerde in Nederlandse stadions. Clarence Seedorf ook”, zo weet Mossou zich nog te herinneren in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Tot vroeg in deze eeuw floten Oranje-supporters traditioneel dwars door het volkslied van de tegenstander heen; een merkwaardige, asociale gewoonte die decennialang standhield.”

LEES OOK: Uitgefloten Dean Huijsen gooit zelf nog meer olie op het vuur tegen Oranje

Donderdagavond klonk er tijdens het volkslied van Spanje ook (licht) gefluit. Dat richtte zich vanaf de slotfase van de eerste helft dus vooral tot Huijsen. ‘Een betrekkelijk zeldzaam geval’, zo noemt Mossou de situatie. “De in Amsterdam geboren voetballer koos ervoor om voor Spanje te gaan spelen, het land waar hij grotendeels opgroeide, ondanks zijn carrière als Nederlands jeugdinternational. Of u dat een goede reden vindt om een voetballer uit te fluiten, mag u uiteraard zelf weten. Komen we zo op terug”, aldus Mossou, die stelt dat het ‘fenomeen’ uitfluiten ‘enige context verdient’. “Uitfluiten hoort óók bij de folklore en de cultuur van het voetbal, bij een publiekssport van diepe emoties, een soort moderne variant op een middeleeuwse stammenstrijd. Zonder enige vorm van intimidatie, reuring of vijandigheid zou voetbal een tamelijk saaie bedoening worden, vergelijkbaar met een bezoekje aan Thialf, de bioscoop of het Nationaal Ballet.”

‘Sneue kleingeestigheid’

Het fluitconcert voor Huijsen doet Mossou desondanks af als ‘sneu’. “Waar we het fluitconcert voor Dean Huijsen precies moeten plaatsen op de eeuwige ranglijst? Niet erg hoog. Ergens in de diepste krochten, iets boven de trieste hoon die Seedorf ooit ten deel viel. Niets mis met een goed fluitconcert. Zolang er maar geen al te sneue kleingeestigheid aan ten grondslag ligt, zoals in dit geval”, zo besluit de verslaggever zijn column. Huijsen zelf reageerde na afloop vrij koeltjes op de fluitconcerten aan zijn adres. “Dat is gewoon het publiek, dat was wel een beetje te verwachten”, zo vertelde hij tegenover de pers. “Ik was er niet echt van onder de indruk, ik probeerde vooral mijn eigen spel te spelen. Het voelde als een geluid op de achtergrond, dat hoort bij het voetbal.”

Oranjepubliek laat vreugde over goede wedstrijd tegen Europees kampioen hartstochtelijk blijken met uitfluiten 19-jarige jongen #NEDESP — DeSpeldSport (@SpeldSport) March 20, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

Volgens de Spaanse pers was Jorrel Hato niet de enige die rood had verdiend bij Nederland - Spanje.